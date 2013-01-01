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即时要闻
【产业】厦门2月商品住宅均价下跌  
[2009年03月18日]
【政经】财政部将压缩出国费预算支出  
[2009年03月18日]
【政经】军队物资采购模式在京启动  
[2009年03月18日]
【金融】18日上期金继续下跌  
[2009年03月18日]
【政经】民政部将开展专项执法监察  
[2009年03月18日]
【政经】新旅行社条例强调监管和国际接轨  
[2009年03月18日]
【产业】DRA融入蓝光标准  
[2009年03月18日]
【政经】温家宝主持国务院常务会议  
[2009年03月18日]
【产业】原料奶收购贷款中央财政贴息政策期限延长  
[2009年03月18日]
【产业】中国家纺展8月底开幕  
[2009年03月18日]
【海外】交通建设落后阻碍东非贸易  
[2009年03月18日]
【海外】印尼向贫困家庭发放美元援助  
[2009年03月18日]
【产业】日本粗钢产量连续降幅  
[2009年03月18日]
【政经】北京工业指标全面下滑  
[2009年03月18日]
【海外】肯尼亚应增加投资应对危机  
[2009年03月18日]
【政经】杭州推“升级版消费券”  
[2009年03月18日]
【政经】贵州沉船遇难人员遗体被发现  
[2009年03月18日]
【金融】国内现货金银小幅收跌  
[2009年03月18日]
【金融】香港恒生指数涨1.86%  
[2009年03月18日]
【海外】巴基斯坦武装分子袭击学校  
[2009年03月18日]
【海外】日本最大驱逐舰服役  
[2009年03月18日]
【海外】日本汽车和电子巨头拒绝涨薪  
[2009年03月18日]
【海外】阿塞拜疆进行全民公决  
[2009年03月18日]
【产业】棉花市场价格回升  
[2009年03月18日]
【海外】法国将全面回归北约  
[2009年03月18日]
【政经】全国铁路货运量下降6.7%  
[2009年03月18日]
【政经】北海林场火灾嫌疑人被控制  
[2009年03月18日]
【金融】日本央行维持0.1%利率  
[2009年03月18日]
【金融】认购权证多略升  
[2009年03月18日]
【金融】沪深股指连续三天收红  
[2009年03月18日]
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