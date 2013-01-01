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即时要闻
【金融】伦敦金属期货价格普遍上涨  
[2009年03月17日]
【金融】人民币对美元汇率走高22个基点  
[2009年03月17日]
【海外】德国将大幅提高退休金以刺激消费  
[2009年03月17日]
【金融】东京日经股指早盘上涨114点  
[2009年03月17日]
【海外】欧洲就业形势加速恶化  
[2009年03月17日]
【金融】人民币市场汇价  
[2009年03月17日]
【政经】朝鲜总理抵京访华  
[2009年03月17日]
【海外】俄将斥资1.5万亿卢布应对危机  
[2009年03月17日]
【产业】芝加哥大豆期货大幅上涨  
[2009年03月17日]
【金融】沪深股市双双高开  
[2009年03月17日]
【产业】中石油调整西安成品油价  
[2009年03月17日]
【海外】奥巴马称要阻止AIG发放巨额奖金  
[2009年03月17日]
【金融】瑞士联邦主席重申银行保密制度  
[2009年03月17日]
【海外】哈马斯：释放以军俘虏条件不变  
[2009年03月17日]
【海外】经济危机影响严重新加坡就业市场  
[2009年03月17日]
【海外】国际财经快报  
[2009年03月17日]
【金融】纽约黄金期货价格下跌  
[2009年03月17日]
【海外】在索马里遭绑架的联合国雇员获释   
[2009年03月17日]
【海外】欧元区2月通胀率微升  
[2009年03月17日]
【产业】美国工业生产连续下降  
[2009年03月17日]
【金融】纽约汇市美元主要货币比价下跌  
[2009年03月17日]
【金融】纽约股市止涨收低  
[2009年03月17日]
【产业】国际油价反弹  
[2009年03月17日]
【海外】黎巴嫩驻叙利亚大使馆开馆  
[2009年03月16日]
【海外】日韩要求朝鲜中止卫星发射  
[2009年03月16日]
【金融】RBS加强在华批发业务  
[2009年03月16日]
【产业】东航获建行110亿综合授信额度  
[2009年03月16日]
【政经】在马遇害华商遗体运抵马首都  
[2009年03月16日]
【政经】澳门机场2月客货运量大幅下跌  
[2009年03月16日]
【金融】《证券经纪人管理暂行规定》将实施  
[2009年03月16日]
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