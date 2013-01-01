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即时要闻
【海外】日本经济继续“急速恶化”  
[2009年03月16日]
【政经】邮轮团抵台　旅游股近涨停  
[2009年03月16日]
【政经】冲绳遇险的中国货船沉没  
[2009年03月16日]
【金融】上期金温和收涨  
[2009年03月16日]
【金融】证监会批准上期所合约  
[2009年03月16日]
【海外】俄在西伯利亚军演  
[2009年03月16日]
【海外】驻阿北约部队在巴基斯坦遭袭  
[2009年03月16日]
【产业】欧佩克油价连续第三周回升  
[2009年03月16日]
【产业】我国大飞机项目征询国内供应商  
[2009年03月16日]
【金融】亚太主要股市多数上涨  
[2009年03月16日]
【政经】河北灵寿火情得到控制  
[2009年03月16日]
【政经】中国对外承包工程营业额增长  
[2009年03月16日]
【产业】新动车组2011年交付京沪  
[2009年03月16日]
【金融】中国银行间市场交易商协会发布《主协议》  
[2009年03月16日]
【政经】共青团中央、国开行填补融资空白  
[2009年03月16日]
【政经】《境外投资管理办法》发布  
[2009年03月16日]
【政经】自贸协定涵盖中国对外贸易20%  
[2009年03月16日]
【金融】铁道部今年第二期短期融资券发行  
[2009年03月16日]
【金融】香港外汇基金境外资产减少  
[2009年03月16日]
【政经】美禁中国熟肉出口将影响贸易  
[2009年03月16日]
【政经】贾庆林会见越南客人  
[2009年03月16日]
【金融】深发展首创房贷“点按揭”  
[2009年03月16日]
【金融】16日国内现货金银价微涨  
[2009年03月16日]
【金融】“09南钢联”将在上证所交易  
[2009年03月16日]
【产业】汇源并购案将进行第二阶段审查  
[2009年03月16日]
【海外】新加坡经济或将进一步衰退  
[2009年03月16日]
【海外】铸币局成英国私有化首要目标  
[2009年03月16日]
【金融】央行征信系统已收录自然人6.4亿  
[2009年03月16日]
【海外】俄罗斯与伊朗签能源备忘录  
[2009年03月16日]
【产业】联通完成首个WCDMA部署  
[2009年03月16日]
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