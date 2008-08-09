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即时要闻
【政经】罗马尼亚阿林娜获女柔48公斤级金牌  
[2008-08-09]
【政经】斯里兰卡总统访问四川地震灾区  
[2008-08-09]
【海外】朝军方宣布分阶段驱逐金刚山地区韩国人员  
[2008-08-09]
【海外】俄决定向南奥塞梯提供人道主义援助  
[2008-08-09]
【海外】在索马里遭绑架德国夫妇获释  
[2008-08-09]
【海外】肯尼亚黑热病疫情造成九人死亡  
[2008-08-09]
【政经】胡锦涛会见俄罗斯总理普京  
[2008-08-09]
【政经】京津城际动车组将开进滨海新区  
[2008-08-09]
【政经】贾庆林会见外国前政要  
[2008-08-09]
【政经】福建持续遭遇强对流天气侵袭  
[2008-08-09]
【政经】西班牙选手桑切斯夺得一枚金牌  
[2008-08-09]
【政经】一美国游客在京遇袭死亡  
[2008-08-09]
【政经】中国女篮67比64战胜西班牙女篮  
[2008-08-09]
【政经】胡锦涛集体会见部分中亚和外高加索地区领导人  
[2008-08-09]
【政经】准噶尔盆地首口超深探井开始试油   
[2008-08-09]
【海外】俄军将以实力实现南奥塞梯维和区停火  
[2008-08-09]
【政经】庞伟夺得男子10米气手枪冠军  
[2008-08-09]
【金融】沪深股市流通市值一周减9.17%　  
[2008-08-09]
【政经】四川灾区千余名劳动者来鄂就业  
[2008-08-09]
【政经】韩端可能无缘今晚女足比赛  
[2008-08-09]
【政经】希腊一报名运动员药检呈阳性  
[2008-08-09]
【政经】田佳/王洁沙滩排球首战告捷  
[2008-08-09]
【海外】日本长崎纪念遭原子弹轰炸63周年  
[2008-08-09]
【海外】美劳动生产率二季度增速减缓  
[2008-08-09]
【金融】超华科技、宇顺电子IPO下周上会  
[2008-08-09]
【政经】陈燮霞为中国代表团取得首金  
[2008-08-09]
【金融】本周开放式股票型基金净值平均跌约5.86%  
[2008-08-09]
【金融】基金本周净值整体下跌  
[2008-08-09]
【政经】罗格在奥运会开幕式上的致辞  
[2008-08-09]
【政经】奥运开幕式收视人数将创新高  
[2008-08-09]
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