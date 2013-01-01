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即时要闻
【金融】香港恒生指数上涨3.6%  
[2009年03月16日]
【金融】农发行将发100亿金融债  
[2009年03月16日]
【海外】日本公寓上市数量连续下滑  
[2009年03月16日]
【金融】韩国将放宽货币市场基金限制  
[2009年03月16日]
【金融】今年首个中国公司在美成功IPO  
[2009年03月16日]
【产业】国资委规范国有产权交易  
[2009年03月16日]
【金融】国航将发行30亿中期票据  
[2009年03月16日]
【金融】中小板指数涨1.03%  
[2009年03月16日]
【金融】认购权证多报升  
[2009年03月16日]
【金融】沪深B股涨幅双超1%  
[2009年03月16日]
【政经】哈尔滨破获特大绑架杀人案  
[2009年03月16日]
【海外】韩国与秘鲁启动自贸谈判   
[2009年03月16日]
【金融】A股止跌，两市涨幅均超1%  
[2009年03月16日]
【政经】商务部支持企业“走出去”  
[2009年03月16日]
【政经】全国吸收外资呈现较大降幅   
[2009年03月16日]
【政经】2月企业商品价格下降6%  
[2009年03月16日]
【政经】陕三家煤矿因安全隐患被责令整改  
[2009年03月16日]
【金融】台北股市上涨73点  
[2009年03月16日]
【金融】瑞士境内银行存有大量外国个人资金  
[2009年03月16日]
【海外】查韦斯同意俄轰炸机在委着陆  
[2009年03月16日]
【海外】白宫官员：美国经济基本面健康  
[2009年03月16日]
【政经】东航云南分公司将“单飞”  
[2009年03月16日]
【海外】日本“倒房”公司最近趋于活跃  
[2009年03月16日]
【海外】毛里西奥·富内斯当选萨尔瓦多总统  
[2009年03月16日]
【海外】巴前总理谢里夫取消抗议游行活动  
[2009年03月16日]
【金融】瑞银将裁减5000名管理人员  
[2009年03月16日]
【海外】俄总统呼吁建立公正的国际金融体系  
[2009年03月16日]
【政经】中央美院火灾一人受伤  
[2009年03月16日]
【海外】奥巴马将公布小企业救助计划  
[2009年03月16日]
【政经】全国人民代表大会常务委员会工作报告（5）  
[2009年03月16日]
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