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即时要闻
【政经】全国人民代表大会常务委员会工作报告（4）   
[2009年03月16日]
【政经】全国人民代表大会常务委员会工作报告（3）  
[2009年03月16日]
【海外】澳大利亚航空展落下帷幕  
[2009年03月16日]
【金融】日本日经指数早盘上涨2.44%  
[2009年03月16日]
【海外】萨尔瓦多反对党候选人在总统选举中领先  
[2009年03月16日]
【海外】两名英国士兵在阿南部遇袭死亡  
[2009年03月16日]
【海外】巴西北部落地区遭导弹袭击  
[2009年03月16日]
【政经】中央美院发生火灾  
[2009年03月16日]
【政经】全国人民代表大会常务委员会工作报告(2)   
[2009年03月16日]
【政经】全国人民代表大会常务委员会工作报告(1)  
[2009年03月16日]
【海外】巴勒斯坦各派别就大选达成一致  
[2009年03月16日]
【海外】也门抓获一名“基地”组织成员  
[2009年03月16日]
【政经】河北灵寿山林大火已基本控制  
[2009年03月16日]
【政经】王家瑞会见越共代表团  
[2009年03月16日]
【金融】人民币对美元中间价小幅回落  
[2009年03月16日]
【海外】日三大汽车制造商美国库存开始减少  
[2009年03月16日]
【金融】国际财经快报（3月16日）  
[2009年03月16日]
【金融】日央行拟直接出手助商业银行  
[2009年03月16日]
【海外】新闻人物：朝鲜内阁总理金英日  
[2009年03月16日]
【海外】伯南克称美国经济衰退可能在今年年内结束  
[2009年03月16日]
人民币市场汇价（3月16日）  
[2009年03月16日]
【海外】也门证实爆炸事件造成11人伤亡  
[2009年03月16日]
【海外】萨尔瓦多总统选举开始投票  
[2009年03月16日]
【海外】美迈阿密州发生一起恶性枪击案  
[2009年03月16日]
【海外】安哥拉中部暴雨成灾7人死亡  
[2009年03月16日]
【海外】也门爆炸袭击 四名游客丧生  
[2009年03月16日]
【海外】捷称美在捷建反导雷达基地计划不会取消  
[2009年03月16日]
【海外】马达加斯加总统拒绝辞职要求  
[2009年03月16日]
【海外】海合会呼吁联合国维护司法公正  
[2009年03月16日]
【海外】阿尔及利亚安全部队清剿武装分子  
[2009年03月16日]
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