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即时要闻
【海外】两名以警察在约旦河西岸遭枪击  
[2009年03月16日]
【海外】伊拉克足球运动员进球后遭枪杀  
[2009年03月16日]
【海外】美“发现”号航天飞机升空  
[2009年03月16日]
【海外】巴基斯坦将恢复首席大法官  
[2009年03月16日]
【海外】法国将完全重返北约  
[2009年03月16日]
【海外】乌干达从刚果（金）撤军  
[2009年03月16日]
【产业】欧佩克维持原油日产限额  
[2009年03月16日]
【海外】以总理称以巴和谈僵局因巴领导层软弱  
[2009年03月15日]
【海外】马达加斯加总统支持全民公决解决政治危机  
[2009年03月15日]
【海外】G20财长寻求应对危机良策  
[2009年03月15日]
【政经】菜价整体高于上年同期  
[2009年03月15日]
【政经】海南海榆中线车祸7死30多人伤  
[2009年03月15日]
【海外】澳大利亚维州森林大火全部熄灭  
[2009年03月15日]
【海外】一华商在马达加斯加遇害  
[2009年03月15日]
【海外】欧佩克讨论原油生产限额问题  
[2009年03月15日]
【海外】阿富汗汽车炸弹袭击2死14伤  
[2009年03月15日]
【政经】中消协推出《科学消费指引》  
[2009年03月15日]
【产业】国内钢价连续第五周下跌  
[2009年03月15日]
【海外】国际经济一周大事回顾  
[2009年03月15日]
【海外】美国和伊朗出现新对立  
[2009年03月15日]
【政经】海南儋州看守所一犯罪嫌疑人被殴致死  
[2009年03月15日]
【政经】浙江三门核电一期开工准备就绪  
[2009年03月15日]
【海外】日本开发出瞬间输出功率最大激光装置  
[2009年03月15日]
【政经】京津等地遭受浮尘或扬沙天气  
[2009年03月15日]
【海外】尼泊尔与南部族群达成协议  
[2009年03月15日]
【政经】《政府工作报告》单行本出版  
[2009年03月15日]
【政经】泉三高速公路全线建成通车  
[2009年03月15日]
【产业】电信3G业务上海首次试商用  
[2009年03月15日]
【政经】香港国际机场2月客货运量同比大降  
[2009年03月15日]
【产业】中国电信WiFi手机下月有望上市  
[2009年03月15日]
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