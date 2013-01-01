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即时要闻
【金融】港股以全日高位12526点收市  
[2009年03月13日]
【金融】肖钢：中行海外收购步伐没放慢  
[2009年03月13日]
【海外】朝鲜再次封锁朝韩陆路通道  
[2009年03月13日]
【金融】奥斯陆证交所与伦敦证交所将战略合作  
[2009年03月13日]
【金融】台北股市上涨142点  
[2009年03月13日]
【政经】湖南着手建造“两型”卫星城  
[2009年03月13日]
【政经】港珠澳大桥主体工程启动勘察设计  
[2009年03月13日]
【海外】日本向索马里海域派出舰艇  
[2009年03月13日]
【金融】日经股指暴涨5.15%  
[2009年03月13日]
【海外】瑞士罗氏收购美国遗传技术研究公司  
[2009年03月13日]
【政经】乌鲁木齐出口加工区获准拓展保税物流功能  
[2009年03月13日]
【海外】智利央行将基准利率下调至2.25%  
[2009年03月13日]
【海外】韩敦促朝取消卫星发射计划  
[2009年03月13日]
【政经】奥巴马会见杨洁篪  
[2009年03月13日]
【产业】大众和宝马均承认利润下降  
[2009年03月13日]
【海外】哥斯达黎加边境海域再次强震  
[2009年03月13日]
【海外】奥巴马宣布延长对伊朗的制裁  
[2009年03月13日]
【海外】新加坡汽车保险业去年巨亏  
[2009年03月13日]
【产业】家乐福集团去年净利锐减近45%  
[2009年03月13日]
【政经】温家宝：危机中不能遗忘最不发达国家  
[2009年03月13日]
【政经】温家宝：应对金融危机要加快国内改革  
[2009年03月13日]
【政经】温家宝：希望法方在涉藏问题上表明态度   
[2009年03月13日]
【政经】温家宝：同达赖喇嘛的接谈可以进行下去  
[2009年03月13日]
【政经】温家宝：积极推进六方会谈  
[2009年03月13日]
【政经】温家宝：就业政策要狠抓落实  
[2009年03月13日]
【政经】温家宝：财政赤字在可控范围内  
[2009年03月13日]
【政经】温家宝：中国经济也面临发展机遇  
[2009年03月13日]
【政经】温家宝：上合组织各国应该加强合作共应危机  
[2009年03月13日]
【政经】温家宝：两岸应加强合作共同应对危机  
[2009年03月13日]
【政经】温家宝：西藏将坚定不移地实行对外开放  
[2009年03月13日]
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