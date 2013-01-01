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即时要闻
【金融】纽约期金价上涨1.5%  
[2009年03月13日]
【产业】国际油价大幅反弹11%  
[2009年03月13日]
【海外】麦道夫出庭认罪  
[2009年03月13日]
【海外】欧元区生产者价格指数继续下降  
[2009年03月12日]
【海外】美商品零售额环比下降0.1%  
[2009年03月12日]
【海外】日本在冲绳部署战机  
[2009年03月12日]
【政经】文化部官员：反对拍卖非法文物行为  
[2009年03月12日]
【政经】商务部进一步下放外资审批管理权限  
[2009年03月12日]
【产业】海信与中国电信战略合作  
[2009年03月12日]
【海外】孟加拉因叛乱取消阅兵  
[2009年03月12日]
【海外】东欧两国将加入北约  
[2009年03月12日]
【政经】三峡已发电2976亿千瓦时  
[2009年03月12日]
【产业】朝日啤酒收购澳第二大饮料企业  
[2009年03月12日]
【政经】北京入境游客降幅开始缩小  
[2009年03月12日]
【政经】国家统计局：消费保持较快增长  
[2009年03月12日]
【政经】央行：城镇居民消费和投资意愿上升  
[2009年03月12日]
【政经】长江放流中华鲟  
[2009年03月12日]
【金融】亚太主要股市多数下跌  
[2009年03月12日]
【政经】外交部：中国坚决反对美涉藏决议  
[2009年03月12日]
【政经】李斌代表：加快壮大高素质技工队伍  
[2009年03月12日]
【政经】闫希军代表：医师管理不合理致“看病难”  
[2009年03月12日]
【政经】葛红林代表：成都毕业生廉租公寓  
[2009年03月12日]
【海外】伊拉克扔鞋记者被判有期徒刑  
[2009年03月12日]
【金融】港股升71点  
[2009年03月12日]
【海外】安格洛夫：巨额外债和经常项目赤字重压东欧国家  
[2009年03月12日]
【政经】上海实施就业援助特别计划  
[2009年03月12日]
【产业】力帆汽车试水SUV  
[2009年03月12日]
【产业】内蒙古今年新开工煤炭产能6350万吨  
[2009年03月12日]
【政经】湖南CPI三年来首次下跌  
[2009年03月12日]
【金融】认购权证成交额锐减三成多  
[2009年03月12日]
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