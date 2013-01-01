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即时要闻
【金融】中小板指数震荡剧烈  
[2009年03月12日]
【金融】沪深B股双双微跌  
[2009年03月12日]
【金融】沪深股市探底回升双双微跌  
[2009年03月12日]
【政经】国务院同意天津新技术产业园区更名  
[2009年03月12日]
【金融】日经股指下跌2.41%  
[2009年03月12日]
【政经】安监总局派组察看丹阳爆炸事故现场  
[2009年03月12日]
【金融】2月M2和贷款继续高增  
[2009年03月12日]
【海外】韩国央行维持基准利率不变  
[2009年03月12日]
【海外】哥斯达黎加发生两次5级以上地震  
[2009年03月12日]
【海外】美国原油商业库存上周增加  
[2009年03月12日]
【海外】朝鲜宣布加入有关外层空间国际条约  
[2009年03月12日]
【海外】巴西央行再降息1.5个百分点  
[2009年03月12日]
【金融】台北股市小跌5点  
[2009年03月12日]
【海外】德国劳动力成本大幅上升  
[2009年03月12日]
【海外】卡塔尔今年将上马十大项目  
[2009年03月12日]
【产业】中国在伊拉克艾哈代布油田项目正式开工  
[2009年03月12日]
【海外】莫桑比克计划增产天然气  
[2009年03月12日]
【海外】墨西哥外汇储备连续十周下滑  
[2009年03月12日]
【海外】德1月制造业订单大降PPI下滑  
[2009年03月12日]
【海外】美福布斯富豪榜遭遇“大萧条”  
[2009年03月12日]
【海外】挪威国家养老基金投资严重受损  
[2009年03月12日]
【政经】政协十一届二次会议政治决议  
[2009年03月12日]
【海外】日本经济去年四季度比三季度下滑3.2%  
[2009年03月12日]
【海外】英央行正实施“定量宽松”货币政策  
[2009年03月12日]
【政经】多名政协委员称央视大火损失应做个交代   
[2009年03月12日]
【金融】2月新增人民币贷款1.07万亿元  
[2009年03月12日]
【金融】沪深早盘下跌  
[2009年03月12日]
【政经】前两月中国社会消费品零售总额同比增15.2%  
[2009年03月12日]
【海外】斯蒂格利茨：西方国家经济刺激计划“太小太慢”  
[2009年03月12日]
【政经】俸力秋代表：住房公积金管理制度亟待完善  
[2009年03月12日]
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