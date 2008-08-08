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即时要闻
【金融】德累斯顿银行损失近10亿欧元  
[2008-08-09]
【金融】英第二大银行上半年遭巨亏  
[2008-08-09]
【海外】伊拉克重启石油勘探作业  
[2008-08-09]
【海外】潘基文再呼吁遵守奥林匹克休战  
[2008-08-09]
【海外】新加坡调低今年经济增长预期  
[2008-08-09]
【政经】联合国发行北京奥运会纪念邮票  
[2008-08-09]
【政经】张艺谋：点主火炬时最紧张  
[2008-08-09]
【海外】欧洲央行称欧元区经济不容乐观  
[2008-08-09]
【海外】美政府拒绝放弃生物燃料政策  
[2008-08-09]
【政经】奥运首金被捷克选手获得  
[2008-08-09]
【政经】北京奥运马术赛在香港拉开战幕  
[2008-08-09]
【金融】深圳金融业上半年利润359亿元  
[2008-08-09]
【金融】芝加哥玉米、大豆期货大跌  
[2008-08-09]
【政经】杜丽进入女子十米气步枪决赛  
[2008-08-09]
【产业】油价跌破116美元  
[2008-08-09]
【金融】纽约黄金期价连续回调  
[2008-08-09]
【金融】纽约汇市美元继续上涨  
[2008-08-09]
【金融】油价下跌推动美股劲升  
[2008-08-09]
【政经】刘淇在奥运会开幕式上的致辞  
[2008-08-09]
【政经】北京奥运会开幕式主题曲歌词   
[2008-08-08]
【政经】伊拉克参奥之路一波三折  
[2008-08-08]
【政经】进入“鸟巢”的八位火炬手确定  
[2008-08-08]
【政经】张怡宁黄力平将代表宣誓  
[2008-08-08]
【政经】文莱被取消参加奥运会资格  
[2008-08-08]
【政经】李宁担任奥运开幕式主火炬手  
[2008-08-08]
【政经】开幕式代表团入场顺序名单(1)  
[2008-08-08]
【政经】开幕式代表团入场顺序名单(2)  
[2008-08-08]
【政经】开幕式代表团入场顺序名单(3)  
[2008-08-08]
【政经】开幕式代表团入场顺序名单(4)  
[2008-08-08]
【政经】开幕式代表团入场顺序名单(5)  
[2008-08-08]
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