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即时要闻
【政经】薛少仙代表：禁止基层搞“升级达标”  
[2009年03月12日]
【金融】日经股指跌1.07%  
[2009年03月12日]
【政经】十一届全国人大二次会议共收到议案518件  
[2009年03月12日]
【政经】十一届全国人大二次会议主席团举行第三次会议  
[2009年03月12日]
【政经】杨洁篪同希拉里举行会谈  
[2009年03月12日]
【海外】英国央行启动“定量宽松”货币政策  
[2009年03月12日]
【海外】房地美季度巨亏  
[2009年03月12日]
【海外】汤姆逊公司债务缠身  
[2009年03月12日]
【海外】巴西央行再次降息1.5个百分点  
[2009年03月12日]
【金融】12日沪深股市双双低开  
[2009年03月12日]
【政经】刘贵生代表：应设立“信用记录关爱日”  
[2009年03月12日]
【海外】12日国际财经快报  
[2009年03月12日]
【金融】汇丰中国：今年将继续扩展在华业务  
[2009年03月12日]
【海外】日本修正去年第四季度GDP数据 略有上调  
[2009年03月12日]
【政经】全国政协十一届二次会议举行闭幕会  
[2009年03月12日]
【政经】美国众议院通过涉藏决议  
[2009年03月12日]
【海外】奥巴马提名美国驻阿富汗大使  
[2009年03月12日]
【海外】奥巴马宣布创建妇女问题顾问委员会  
[2009年03月12日]
【政经】联合国预测世界人口2050年将突破90亿  
[2009年03月12日]
【海外】美再次推迟发射“发现”号  
[2009年03月12日]
【海外】奥巴马提名国家禁毒政策办公室主任  
[2009年03月12日]
【海外】美警方继续调查亚拉巴马州枪击案  
[2009年03月12日]
【海外】北约批准再次打击索马里海盗计划  
[2009年03月12日]
【金融】11日伦敦股市微幅收低  
[2009年03月12日]
【海外】法国将削减驻科特迪瓦部队人数  
[2009年03月12日]
【产业】11日猪肉价格同比下降两成  
[2009年03月12日]
【海外】伊拉克前政权副总理阿齐兹被判15年  
[2009年03月12日]
【海外】欧盟去年第四季度经常项目逆差环比骤降  
[2009年03月12日]
【海外】德校园枪击案造成16人死亡  
[2009年03月12日]
【金融】11日纽约黄金期货价格反弹  
[2009年03月12日]
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