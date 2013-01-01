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即时要闻
【金融】纽约汇市美元对欧系货币走软  
[2009年03月12日]
【金融】11日纽约股市小幅上涨  
[2009年03月12日]
【产业】11日国际油价大幅回落  
[2009年03月12日]
【政经】英国尖端工程领域全球市场推广战略在华启动  
[2009年03月12日]
【产业】国泰航空亏损历年最高  
[2009年03月11日]
【海外】俄登记失业逾200万人  
[2009年03月11日]
【海外】德国增兵阿富汗  
[2009年03月11日]
【产业】精工爱普生调整生产体制  
[2009年03月11日]
【金融】亚太主要股市纷纷上涨  
[2009年03月11日]
【政经】建行与中科大签署《战略合作协议》  
[2009年03月11日]
【产业】国内现货金银价继续下跌  
[2009年03月11日]
【海外】伊拉克法庭判处萨达姆弟弟死刑  
[2009年03月11日]
【海外】新西兰公布两周九天工作计划  
[2009年03月11日]
【政经】沪宁城铁爆炸共死亡11人  
[2009年03月11日]
【海外】德国中学枪击案已造致十人死亡  
[2009年03月11日]
【金融】港股收市升2.02%点  
[2009年03月11日]
【政经】云南解决百万人临时饮水困难  
[2009年03月11日]
【政经】财政部发行第三期记账式国债  
[2009年03月11日]
【海外】德国南部中学发生枪击案  
[2009年03月11日]
【政经】外交部发言人：坚决反对美方涉藏言论  
[2009年03月11日]
【海外】日本又现禽流感  
[2009年03月11日]
【政经】张力军：汽车业不忘环境保护  
[2009年03月11日]
【政经】多位代表：尽快推出股指期货  
[2009年03月11日]
【金融】上期黄金继续重挫  
[2009年03月11日]
【政经】前两月部分劳动密集型产品出口相对跌幅较小  
[2009年03月11日]
【政经】前两月对欧美日贸易表现优于总体水平  
[2009年03月11日]
【政经】钱永言代表：中央应扶持内陆贫困渔民  
[2009年03月11日]
【海外】英警察赴孟加拉国协查叛乱事件  
[2009年03月11日]
【产业】青岛港前两月吞吐量增近4%  
[2009年03月11日]
【金融】认购权证多升成交增九成  
[2009年03月11日]
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