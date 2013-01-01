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即时要闻
【金融】沪深股市双双高开  
[2009年03月11日]
【金融】国际财经快报  
[2009年03月11日]
【金融】巴黎CAC40股指获年内最大单日涨幅  
[2009年03月11日]
【金融】伦敦市场金属期货价格收高  
[2009年03月11日]
【产业】奥迪2008年利润增长超三成  
[2009年03月11日]
【金融】花旗集团今年前两月实现盈利  
[2009年03月11日]
【政经】杨洁篪与俄罗斯外长通电话  
[2009年03月11日]
【海外】奥巴马提出全面教育改革计划  
[2009年03月11日]
【政经】中方要求美国停止推动涉藏决议案  
[2009年03月11日]
【金融】10日伦敦股市大幅收高  
[2009年03月11日]
【海外】国际空间站宇航员进行太空行走  
[2009年03月11日]
【海外】巴拿马国家文化局局长遇袭身亡  
[2009年03月11日]
【海外】巴勒斯坦各派展开新一轮和谈  
[2009年03月11日]
【海外】俄白将于今秋举行联合军演  
[2009年03月11日]
【金融】纽约期金收于900美元下方  
[2009年03月11日]
【金融】纽约汇市美元比价涨跌不一  
[2009年03月11日]
【产业】10日国际油价回落  
[2009年03月11日]
【海外】美众议院议长：不排除再推刺激计划  
[2009年03月11日]
【海外】伯南克：美国金融监管体系必须改革  
[2009年03月11日]
【政经】三部门负责人就扩内需、促就业、保增长答记者问（全文）  
[2009年03月11日]
【海外】几内亚比绍为总统举行国葬  
[2009年03月10日]
【金融】首家村镇银行业务机构成立  
[2009年03月10日]
【政经】沈建国委员：慎用刑事强制措施  
[2009年03月10日]
【政经】徐秋芳代表：应调整本科培养计划  
[2009年03月10日]
【金融】纽约股市开盘涨幅超2%  
[2009年03月10日]
【政经】唐桥代表：假劣白酒犯罪组织化  
[2009年03月10日]
【海外】沙特遇20年最强沙尘暴  
[2009年03月10日]
【金融】财政部发行第一期凭证式国债300亿元  
[2009年03月10日]
【金融】上期金收低逾2%  
[2009年03月10日]
【产业】民航将新开通35条临时航线  
[2009年03月10日]
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