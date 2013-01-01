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即时要闻
【政经】世行：今年全球经济将现二战后首次负增长  
[2009年03月09日]
【海外】韩美举行大规模联合军事演习  
[2009年03月09日]
【政经】外国银行对新兴市场融资下降  
[2009年03月09日]
【海外】奥巴马提名三名财政部助理部长  
[2009年03月09日]
【海外】日本接受救济家庭数量创新高  
[2009年03月09日]
【产业】通用否认欧宝将破产  
[2009年03月09日]
【产业】富士康去年盈利缩水逾八成  
[2009年03月09日]
【海外】美再次要求伊朗通告失踪美国前特工下落  
[2009年03月09日]
【政经】孙珩超委员：经济结构和职业教育应“双调联动”  
[2009年03月09日]
【金融】沪深股市双双高开  
[2009年03月09日]
【政经】吴邦国作工作报告  
[2009年03月09日]
【海外】国际财经快报  
[2009年03月09日]
【海外】日本1月逆差创新高  
[2009年03月09日]
【政经】中方呼吁阿根廷取消对华贸易歧视政策  
[2009年03月09日]
【海外】乌干达军队将在月底撤离刚果(金)  
[2009年03月09日]
【海外】奥巴马承诺致力于实现妇女权益全面平等  
[2009年03月09日]
【海外】波兰妇女游行争取权益  
[2009年03月09日]
【政经】世博会团体票将从3月27日开售  
[2009年03月09日]
【海外】伊朗试射新型空对舰导弹  
[2009年03月09日]
【海外】苏丹有关部门批准巴希尔参选下届总统  
[2009年03月09日]
【海外】巴黎列车车祸10余人伤亡  
[2009年03月08日]
【政经】人代会政协会9日议程  
[2009年03月08日]
【海外】1.2万美军将从伊撤出  
[2009年03月08日]
【政经】王鹏杰代表：应推行弹性退休制度  
[2009年03月08日]
【政经】周洪宇代表：网络代练应取缔  
[2009年03月08日]
【政经】姚凯伦委员：豪华体育场馆群众用不起  
[2009年03月08日]
【政经】台盟中央建议促进两岸族谱对接  
[2009年03月08日]
【政经】曾俊华：需要时会推出额外措施  
[2009年03月08日]
【政经】吉林查处一起电力工程贪污案  
[2009年03月08日]
【产业】温福铁路全线铺通  
[2009年03月08日]
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