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即时要闻
【金融】亚太主要股市多数下跌  
[2009年03月06日]
【产业】光明乳业1元出售江西英雄股份  
[2009年03月06日]
【政经】王永志委员：下一批航天员或有女性  
[2009年03月06日]
【产业】王炳华委员：中国核电自主化能力正形成  
[2009年03月06日]
【产业】吴光辉委员：首型国产大飞机名为“C919”　  
[2009年03月06日]
【产业】吴光辉委员：应大力发展支线航空  
[2009年03月06日]
【金融】港恒生指数跌290点  
[2009年03月06日]
【政经】曾荫权参观北京地铁4号线  
[2009年03月06日]
【海外】吉议会废除11项涉及马纳斯基地的协议  
[2009年03月06日]
【产业】中国首架民用直升机年内下线  
[2009年03月06日]
【海外】印度成功进行弹道导弹拦截试验  
[2009年03月06日]
【政经】范小建委员：金融危机已波及贫困地区  
[2009年03月06日]
【金融】杨凯生谈海外收购和投行减持  
[2009年03月06日]
【政经】春节后广东九成二农民工返岗  
[2009年03月06日]
【金融】杨凯生委员：工行今年计划放贷5300亿元  
[2009年03月06日]
【政经】廖晓淇委员：建议实行零关税出口  
[2009年03月06日]
【金融】国内现货金银联袂收红  
[2009年03月06日]
【政经】施作霖代表：实验室污染不容忽视  
[2009年03月06日]
【政经】刘红宇委员：尽快建立重大食品安全事故国家先行赔偿制度  
[2009年03月06日]
【政经】王世杰代表：以生态补偿方式解决“生态贫民”问题  
[2009年03月06日]
【金融】上期金大幅走高  
[2009年03月06日]
【产业】日产允许员工搞“副业”  
[2009年03月06日]
【产业】CN域名加速进入移动互联网领域  
[2009年03月06日]
【政经】杭州湾跨海铁路大桥规划研究将启动  
[2009年03月06日]
【政经】建设部将从六方面抓建筑节能  
[2009年03月06日]
【金融】中行：淡马锡承诺上半年不会出售所持中行股票  
[2009年03月06日]
【金融】认购权证13只报跌  
[2009年03月06日]
【金融】沪深B股双双上行  
[2009年03月06日]
【产业】苗圩代表：移动通信技术要向4G迈进  
[2009年03月06日]
【金融】中小板指数略跌0.16%  
[2009年03月06日]
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