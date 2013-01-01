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即时要闻
【产业】三元与三鹿管理人签署拍卖资产交接协议  
[2009年03月06日]
【金融】范福春：新股发行制度改革方案将于近期出台  
[2009年03月06日]
【金融】中行拟发不超过1200亿元次级债  
[2009年03月06日]
【政经】中俄签订原油管道黑龙江穿越工程勘察设计承包合同  
[2009年03月06日]
【金融】台北股市上涨16点  
[2009年03月06日]
【产业】“华交会”成交额下降近四成  
[2009年03月06日]
【产业】北京将建国际种业交易中心  
[2009年03月06日]
【海外】特里谢：或将继续降息  
[2009年03月06日]
【产业】法国燃气—苏伊士集团逆市盈利  
[2009年03月06日]
【海外】德零售业销售额环比意外下降  
[2009年03月06日]
【政经】周晓光代表：应狠刹豪华“造城运动”风  
[2009年03月06日]
【海外】法国向日本运送大量核废料  
[2009年03月06日]
【产业】美六家公司停止生产BPA奶瓶  
[2009年03月06日]
【海外】美地方议会拟禁售BPA奶瓶  
[2009年03月06日]
【政经】户思社代表：建议设立“西部人才资助基金”  
[2009年03月06日]
【海外】美住房止赎案例创历史新高  
[2009年03月06日]
【海外】巴西经济出现复苏苗头  
[2009年03月06日]
【政经】河北武安煤矿爆炸12名矿工被困  
[2009年03月06日]
【政经】史贵禄代表：引导返乡农民工自主创业  
[2009年03月06日]
【金融】早盘上证综指跌1.37%  
[2009年03月06日]
【金融】日经股指早盘大跌3.07%  
[2009年03月06日]
【金融】匈牙利股市汇市双双创新低  
[2009年03月06日]
【政经】洪梅香委员：建立环境补偿机制  
[2009年03月06日]
【海外】巴西巨资升级政府网  
[2009年03月06日]
【政经】张红力委员：将环境教育融入教育体系  
[2009年03月06日]
【政经】张平：目前仍有企业债券发行需求  
[2009年03月06日]
【金融】西安地铁获68亿元银行授信  
[2009年03月06日]
【政经】谢旭人：继续实施结构性减税  
[2009年03月06日]
【产业】德四季度汽车出口下降20%  
[2009年03月06日]
【产业】美国工厂订货连续下降  
[2009年03月06日]
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