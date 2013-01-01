设为首页　|　加入收藏 　| 　
财经网首页 > 新闻 > 即时要闻
即时要闻
【金融】人民币对美元汇率小幅回落  
[2009年03月06日]
【政经】十一届全国人大二次会议举行记者会  
[2009年03月06日]
【金融】沪深股市双双低开  
[2009年03月06日]
【政经】欧盟将禁止旅客带入肉奶制品  
[2009年03月06日]
【金融】伦敦股市大幅收低  
[2009年03月06日]
【金融】东京股市开盘大跌  
[2009年03月06日]
【金融】纽约汇市美元对欧元和英镑上涨  
[2009年03月06日]
【产业】国际油价全面回落  
[2009年03月06日]
【海外】奥巴马任命首席信息官  
[2009年03月06日]
【海外】欧洲央行将主导利率降至1.5%  
[2009年03月06日]
【海外】北约同意与俄恢复接触  
[2009年03月06日]
【金融】吴定富：暂不提高保险资金入市比例  
[2009年03月06日]
【政经】解放军代表团分组审议政府工作报告  
[2009年03月06日]
【海外】俄今年将巨资更新核武库  
[2009年03月06日]
【金融】港交所拟在收市时段进行价格管制  
[2009年03月06日]
【金融】道指跌破6600点  
[2009年03月06日]
【金融】香港证券市场日均成交额下降58%  
[2009年03月06日]
【政经】2009年政府工作报告（全文）  
[2009年03月05日]
【政经】2009年政府预算报告（全文）  
[2009年03月05日]
【政经】2009年计划执行报告（全文）  
[2009年03月05日]
【政经】上海首创社保费补贴券  
[2009年03月05日]
【海外】欧洲央行降息50个基点  
[2009年03月05日]
【海外】欧元区去年四季度经济下滑1.5%  
[2009年03月05日]
【金融】谢旭人：2000亿元地方债将公开发行  
[2009年03月05日]
【产业】李小琳委员：必须加快煤电一体化进程  
[2009年03月05日]
【海外】美向肯尼亚移交索马里海盗嫌疑人  
[2009年03月05日]
【政经】陈骏代表：留住博士生刻不容缓  
[2009年03月05日]
【产业】刘绍勇代表：建议制订民航业振兴计划  
[2009年03月05日]
【政经】李毅中：落实振兴规划尽快扭转工业下滑  
[2009年03月05日]
【产业】柳传志代表：对家电下乡寄厚望  
[2009年03月05日]
  • 首页 
  • 上一页 
  • 下一页 
  • 末页 
  •  
  • Go
    • 编辑推荐热点文章最新点评
    专题报道
  • [专题] 上海“两个中心”前瞻
  • [专题] 商务部否决汇源收购案
  • [专题] 杨洁篪访美
  • [专题] 全球金融机构国有化风潮
    • 金融资本
  • 刘明康：防范影子银行风险传递 引导民间借贷阳光化
  • 银监会主席刘明康在CEO组织峰会上讲话（全文）
  • 央行周四将发行3个月及3年期央票共210亿元
  • 投中集团：多家A股工程机械企业拟赴港上市
  • 海通证券拟月底前递交上市申请 最多集资117亿
    • 公司产业
  • 文化大赏“印象武隆”4月公演
  • 工信部：正在制定移动智能终端管理办法
  • 今冬主要天然气生产商计划供气增长两成
  • 温家宝：中国将坚持创新驱动
  • “限娱令”短期将影响收视率
    • 政治经济
  • 统计局：2月京沪房价 现调控以来首次同比下降
  • 外交部发言人办公室就王立军事件答问
  • 温家宝：中国和伊朗的石油贸易应受保护
  • 2011年中国逾200位企业家落马
  • 温州官方：动车事故纪念币非贵金属 旨在表彰
    • 海外新闻
  • 越南6人因涉嫌将21人拐卖到中国充当性奴被捕
  • 日本隐岐岛海岸大量深海鱼浮出 岛民忧大震将至
  • 中东地区动荡局势至少造成550亿美元的经济损失
  • 福布斯发布2011全球最具价值的体育品牌
  • 诺贝尔经济学奖今日揭晓：美国学者呼声最高
    • 　联系我们　|　加入我们　|　广告业务　|　《财经》奖学金　|　环境公益中心　|　《财经》会议　|　关于我们　|　友情链接　|　sitemap
    有意与本刊合作者，有关合作事宜请与《财经网》联系。未经《财经网》书面授权，请勿转载或建立镜像，否则即为侵权。
    [京ICP证090027号]　增值电信业务经营许可证[B2-20040250]　广告经营许可证[京海工商广字第0407号]　京公网安备110105005607号
    Copyright 《财经网》 All Rights Reserved 版权所有 复制必究