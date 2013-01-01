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即时要闻
【政经】陈振楼代表：建议设立食品随机督查队伍  
[2009年03月05日]
【金融】认购权证5日多报跌  
[2009年03月05日]
【金融】中小板指数略涨0.02%  
[2009年03月05日]
【金融】5日沪深B股小幅走高  
[2009年03月05日]
【金融】两公司债9日在深交所上市  
[2009年03月05日]
【海外】美最高法院裁定惠氏向一患者赔偿670万美元  
[2009年03月05日]
【政经】国务院确定第二批资源枯竭城市  
[2009年03月05日]
【产业】日本企业四季度状况继续恶化  
[2009年03月05日]
【海外】巴罗佐：欧元区“门槛”不会降低  
[2009年03月05日]
【产业】海航飞机因机械故障迫降  
[2009年03月05日]
【金融】日经股指上涨142.53点  
[2009年03月05日]
【海外】墨西哥经济恶化  
[2009年03月05日]
【海外】美国私营部门失业人数创新高  
[2009年03月05日]
【产业】欧洲隧道集团首次分红  
[2009年03月05日]
【产业】阿根廷汽车业明显衰退迹象  
[2009年03月05日]
【产业】中铁联合中标沙特高铁项目  
[2009年03月05日]
【政经】宫学斌代表：建立食品安全长效机制迫在眉睫  
[2009年03月05日]
【政经】温家宝：增强军队建设的生机与活力  
[2009年03月05日]
【政经】温家宝说：努力开创两岸关系和平发展新局面  
[2009年03月05日]
【政经】温家宝提出，推进政府自身建设　  
[2009年03月05日]
【海外】埃及又一儿童感染禽流感  
[2009年03月05日]
【政经】中国启动新一轮航天员选拔  
[2009年03月05日]
【金融】上证综指收报2237点  
[2009年03月05日]
【政经】温家宝：大力发展社会事业  
[2009年03月05日]
【产业】美最大仓储零售商盈利大幅下降  
[2009年03月05日]
【政经】刘焱委员：加大学前教育的财政投入  
[2009年03月05日]
【政经】温家宝：全力支持港澳应对国际金融危机  
[2009年03月05日]
【海外】奥巴马改革政府采购合同体制  
[2009年03月05日]
【金融】人民币对美元汇率小幅走升  
[2009年03月05日]
【政经】温家宝谈当前面临的困难和挑战  
[2009年03月05日]
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