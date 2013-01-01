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即时要闻
【政经】刘红宇委员：完善农村教育投入体制  
[2009年03月05日]
【海外】印度央行再次降息  
[2009年03月05日]
【海外】美联储报告：经济仍在恶化  
[2009年03月05日]
【金融】日经股指早盘上涨196.90点  
[2009年03月05日]
【产业】阿迪达斯四季度盈利翻倍  
[2009年03月05日]
【金融】人民币市场汇价  
[2009年03月05日]
【金融】沪深股市双双高开  
[2009年03月05日]
【产业】美国政府公布住房救援方案细节  
[2009年03月05日]
【政经】猪肉价格创新低  
[2009年03月05日]
【政经】小麦条锈病发病出现流行苗头  
[2009年03月05日]
【海外】苏丹拒绝国际刑事法院逮捕令  
[2009年03月05日]
【金融】纽约黄金期货价格下跌  
[2009年03月05日]
【政经】胡锦涛等领导人看望全国政协委员并参加讨论  
[2009年03月05日]
【金融】纽约汇市美元多数主要货币下跌  
[2009年03月05日]
【政经】厉以宁委员：中国需实现两方面转型  
[2009年03月05日]
【金融】伦敦股市大幅收高  
[2009年03月05日]
【金融】纽约股市强劲反弹  
[2009年03月05日]
【产业】商品期货普遍上涨  
[2009年03月05日]
【金融】港交所盈利下降17%  
[2009年03月05日]
【金融】证监系统代表回应市场热点问题  
[2009年03月05日]
【产业】4日国际油价回升　  
[2009年03月05日]
【海外】国际刑事法院对苏丹总统发逮捕令  
[2009年03月04日]
【金融】友邦保险：上市是可选策略之一  
[2009年03月04日]
【海外】乌石油天然气公司高层受调查  
[2009年03月04日]
【政经】人代会主席团比上次少十人  
[2009年03月04日]
【政经】贾伟平代表：应建药品不良反应受害者赔偿基金  
[2009年03月04日]
【政经】何厚铧赴京列席人大会议  
[2009年03月04日]
【政经】贾庆国委员：定期异地任职有助司法独立  
[2009年03月04日]
【金融】港交所去年盈利下降17%  
[2009年03月04日]
【金融】创业板发行上市管理办法修改已基本结束  
[2009年03月04日]
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