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即时要闻
【政经】国家能源局正式挂牌  
[2008-08-08]
【产业】克莱斯勒拟与日产合作  
[2008-08-08]
【产业】空客新增飞机订单数超波音  
[2008-08-08]
【产业】德国电信二季净利下挫35%  
[2008-08-08]
【金融】人民币对美元汇率维持下行  
[2008-08-08]
【金融】*ST双马停牌筹划重大重组  
[2008-08-08]
【金融】奇正藏药、保龄宝IPO申请将“过会”  
[2008-08-08]
【金融】巴克莱银行上半年利跌35%  
[2008-08-08]
【金融】保险巨头安盛净利锐减三成  
[2008-08-08]
【海外】印度通胀率13年来首超12%  
[2008-08-08]
【海外】荷兰通胀率5年来首超3%  
[2008-08-08]
【海外】美国消费信贷6月份快速增长  
[2008-08-08]
【海外】美国关注南奥塞梯紧张局势  
[2008-08-08]
【海外】去年非洲黄金产量居全球第二  
[2008-08-08]
【海外】约旦十年内实现油页岩商业开采  
[2008-08-08]
【政经】奥运会开幕式安保工作就绪  
[2008-08-08]
【海外】菲律宾南部暴发疑似霍乱疫情  
[2008-08-08]
【金融】芝加哥大豆期货反弹  
[2008-08-08]
【金融】芝加哥玉米期货止跌反弹  
[2008-08-08]
【金融】国际黄金期货连续回调  
[2008-08-08]
【金融】伦敦股市微幅下挫  
[2008-08-08]
【金融】美元对多数主要货币上涨  
[2008-08-08]
【产业】纽约市场油价重返每桶120美元  
[2008-08-08]
【金融】欧洲央行英国央行维持利率不变  
[2008-08-08]
【金融】金融和零售股重挫　道指跌2%  
[2008-08-08]
【政经】胡锦涛7日会见11名外国领导人  
[2008-08-07]
【政经】贾庆林将到场为台湾棒球队加油  
[2008-08-07]
【政经】中国队1：1战平新西兰队  
[2008-08-07]
【金融】广东银行角逐“贵宾理财”市场  
[2008-08-07]
【政经】比利时怨裁判巴西怨草皮  
[2008-08-07]
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