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即时要闻
【政经】十一届全国人大第二次会议副秘书长名单  
[2009年03月04日]
【产业】三元竞得三鹿  
[2009年03月04日]
【金融】早盘上证综指收报2126点  
[2009年03月04日]
【金融】人民币对美元汇率连续走低  
[2009年03月04日]
【海外】美国再次制裁伊朗企业  
[2009年03月04日]
【海外】盖茨：撤离阿富汗为时过早  
[2009年03月04日]
【海外】俄军官：卫星相撞或由美操纵  
[2009年03月04日]
【金融】人民币市场汇价  
[2009年03月04日]
【金融】沪深股市双双高开  
[2009年03月04日]
【海外】萨科齐接到匿名恐吓信  
[2009年03月04日]
【海外】瑞典武器出口大幅增加  
[2009年03月04日]
【海外】苏丹总统无视国际刑事法院决定  
[2009年03月04日]
【海外】奥巴马：现在或是股票“买点”  
[2009年03月04日]
【政经】余敏辉代表建议化解高校贷款风险  
[2009年03月04日]
【海外】加拿大央行再度降息  
[2009年03月04日]
【产业】芝加哥农产品期货涨跌互现  
[2009年03月04日]
【金融】纽约黄金期货大幅下跌  
[2009年03月04日]
【产业】国际油价出现反弹  
[2009年03月04日]
【金融】3日纽约汇市美元涨跌不一  
[2009年03月04日]
【金融】纽约股市继续下挫  
[2009年03月04日]
【海外】日民主党代表小泽一郎的首席秘书被逮捕  
[2009年03月03日]
【金融】杨超：中国人寿不参与AIG亚洲资产竞投  
[2009年03月03日]
【产业】宝钢股份拟发行中期票据和短期融资券  
[2009年03月03日]
【海外】希拉里：美致力于建立巴勒斯坦国  
[2009年03月03日]
【金融】渣打集团去年纯利升17%  
[2009年03月03日]
【政经】上海世博会明年元旦起试运行  
[2009年03月03日]
【政经】周文重委员：中美关系长期来看共同利益超过分歧  
[2009年03月03日]
【政经】秦刚：中方高度重视玩具安全  
[2009年03月03日]
【政经】孟学农请假缺席山西团全团会议  
[2009年03月03日]
【政经】倪萍委员：不再接拍食品药品广告   
[2009年03月03日]
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