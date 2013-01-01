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即时要闻
【海外】韩国任命魏圣洛为新任六方会谈代表团团长  
[2009年03月02日]
【金融】汇丰拟增发新股募资125亿英镑  
[2009年03月02日]
【金融】2日国内现货金银全线上扬  
[2009年03月02日]
【金融】2日上期金止跌反弹  
[2009年03月02日]
【政经】吉晓辉委员建议在沪创建清算银行  
[2009年03月02日]
【政经】刘汉元建言加大对民营经济政策支持  
[2009年03月02日]
【产业】三大航空项目将落户北京  
[2009年03月02日]
【金融】认购权证仅一只报跌  
[2009年03月02日]
【政经】出席人大会议的京外代表陆续抵京  
[2009年03月02日]
【政经】两会记者采访代表登录系统开通  
[2009年03月02日]
【海外】新加坡拟增加航空枢纽发展基金  
[2009年03月02日]
【政经】港澳人大代表网页开通  
[2009年03月02日]
【政经】澳门颁布《维护国家安全法》  
[2009年03月02日]
【金融】2日恒指大跌3.86%  
[2009年03月02日]
【金融】中小板指涨1.85%  
[2009年03月02日]
【金融】2日沪深B股反弹  
[2009年03月02日]
【政经】卫生部正筹建国家食品安全风险评估中心  
[2009年03月02日]
【产业】央企去年实现利润6653亿元  
[2009年03月02日]
【金融】保监会：今年继续推动小额保险发展  
[2009年03月02日]
【金融】上周机构净流出290亿余元  
[2009年03月02日]
【产业】武钢与比亚迪签订战略合作协议  
[2009年03月02日]
【金融】日经股指大跌3.81%  
[2009年03月02日]
【海外】日本1月新车销量同比减少两成多  
[2009年03月02日]
【金融】北大荒不行使转债赎回权  
[2009年03月02日]
【金融】中银基金获准开办QDII  
[2009年03月02日]
【海外】韩国1月工业产值同比降幅创新高  
[2009年03月02日]
【金融】台北股市下跌131点  
[2009年03月02日]
【海外】美国东部遭冰雪风暴袭击  
[2009年03月02日]
【金融】日经股指大幅下跌288.27点  
[2009年03月02日]
【金融】泰国财长预计央行将继续降息  
[2009年03月02日]
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