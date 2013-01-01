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即时要闻
【海外】IMF称将恢复对阿根廷经济评估  
[2009年02月27日]
【海外】日本两大造纸巨头关停设备削减产量  
[2009年02月27日]
【海外】英将与伊合作钻探伊南部油井  
[2009年02月27日]
【海外】德国2月失业率升至8.5%  
[2009年02月27日]
【金融】去年上海黄金交易所黄金成交量猛增  
[2009年02月27日]
【海外】法国两大银行合并  
[2009年02月27日]
【海外】苏格兰皇家银行去年亏损创英历史最高纪录  
[2009年02月27日]
【海外】日本1月家庭消费同比降5.9%  
[2009年02月27日]
【金融】27日人民币市场汇价  
[2009年02月27日]
【政经】去年检察机关立查渎职侵权犯罪近九千人  
[2009年02月27日]
【海外】日崇光百货总店将被大丸收购  
[2009年02月27日]
【海外】美国利空经济数据频传  
[2009年02月27日]
【产业】去年通用汽车巨亏309亿美元  
[2009年02月27日]
【金融】27日沪深股市双双低开  
[2009年02月27日]
【海外】冰岛议会通过改革央行法案  
[2009年02月27日]
【海外】日本1月失业率降至4.1%  
[2009年02月27日]
【海外】奥巴马邀陆克文访美  
[2009年02月27日]
【海外】乌要求俄减少2009年对乌天然气供应量  
[2009年02月27日]
【海外】1月日本工矿业生产指数现历史最大降幅  
[2009年02月27日]
【海外】27日国际财经快报  
[2009年02月27日]
【海外】奥巴马提出医疗保健改革措施  
[2009年02月27日]
【海外】美国将与巴基斯坦和阿富汗举行定期三方会谈  
[2009年02月27日]
【金融】26日纽约汇市美元下跌  
[2009年02月27日]
【产业】国际油价回至每桶45美元之上  
[2009年02月27日]
【金融】纽约期金连续第四天回调  
[2009年02月27日]
【海外】欧盟要求美国提供关塔那摩囚犯信息  
[2009年02月27日]
【金融】26日纽约股市继续下跌  
[2009年02月27日]
【海外】巴勒斯坦各派别承诺致力于实现民族和解  
[2009年02月27日]
【海外】俄成功发射一美商业通信卫星  
[2009年02月27日]
【金融】法兰克福股市DAX指数上涨2.51%  
[2009年02月27日]
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