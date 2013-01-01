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即时要闻
【政经】甘肃城镇劳动力就业缺口16万  
[2009年02月26日]
【金融】亚太主要股市涨跌不一  
[2009年02月26日]
【政经】天津立法规范地下空间利用  
[2009年02月26日]
【海外】东盟峰会有三大关注点  
[2009年02月26日]
【产业】宝钢股份：下游行业需求尚无根本好转  
[2009年02月26日]
【金融】1月保险机构股票投资仓位增加  
[2009年02月26日]
【海外】阿联酋将推出振兴迪拜经济计划  
[2009年02月26日]
【金融】华融基本摆脱对政策性业务的依赖  
[2009年02月26日]
【产业】日产汽车调降本土减产目标  
[2009年02月26日]
【金融】上证B指跌幅逾5%  
[2009年02月26日]
【金融】国内黄金期货延续跌势  
[2009年02月26日]
【政经】川藏公路因雪崩彻底中断  
[2009年02月26日]
【政经】中方强烈不满麻生太郎关于钓鱼岛言论  
[2009年02月26日]
【政经】屯兰矿难26名危重伤员解除病危  
[2009年02月26日]
【金融】上海黄金交易所向个人开放现货延期交收产品  
[2009年02月26日]
【政经】质检总局：惠氏奶粉符合三聚氰胺限量标准  
[2009年02月26日]
【海外】日去年网络犯罪案件数创新高  
[2009年02月26日]
【政经】中美共同探讨加强能效合作  
[2009年02月26日]
【政经】上海世博会门票下月预售  
[2009年02月26日]
【金融】港股收跌110点  
[2009年02月26日]
【海外】巴内部和解对话开罗举行  
[2009年02月26日]
【政经】河南启动政府机构改革  
[2009年02月26日]
【金融】刘明康：投资美国债券符合原则  
[2009年02月26日]
【政经】三峡水位已消落下降七米  
[2009年02月26日]
【金融】刘明康：银行信贷基本面正常  
[2009年02月26日]
【政经】26日中小板指数跌5.97%  
[2009年02月26日]
【政经】今年农作物重大病虫害将偏重  
[2009年02月26日]
【金融】2008年银行业发生案件309件  
[2009年02月26日]
【金融】刘明康：中国银行业运行稳健  
[2009年02月26日]
【金融】2008年中国银行业回报率达17.1%  
[2009年02月26日]
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