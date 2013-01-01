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即时要闻
【金融】25日纽约汇市美元上涨  
[2009年02月26日]
【金融】纽约黄金期货连续第三日回调  
[2009年02月26日]
【产业】纽约市场国际油价反弹  
[2009年02月26日]
【金融】25日纽约股市震荡下跌  
[2009年02月26日]
【金融】巴黎CAC40股指下跌0.41%  
[2009年02月26日]
【金融】德国DAX指数下跌1.27%  
[2009年02月26日]
【海外】一土耳其客机在荷兰坠毁  
[2009年02月26日]
【海外】奥巴马提名前华裔州长骆家辉为商务部长人选  
[2009年02月26日]
【海外】德国经济去年第四季度萎缩2.1%  
[2009年02月26日]
【海外】伊朗首座核电站运行日期尚未确定  
[2009年02月26日]
【政经】上海未来三年环保投资约820亿元  
[2009年02月25日]
【政经】澳门立法会通过维护国家安全法  
[2009年02月25日]
【政经】去年长三角16市农民收入增速首超市民  
[2009年02月25日]
【政经】长三角16市去年财政收入近6000亿元  
[2009年02月25日]
【金融】全国社保基金累计投资收益1600亿元  
[2009年02月25日]
【政经】广州批捕三名“瘦肉精”事件犯罪嫌疑人  
[2009年02月25日]
【政经】绑架罪最低刑期拟从三年提至五年  
[2009年02月25日]
【政经】大陆首家涉台仲裁中心在沪成立  
[2009年02月25日]
【产业】国际乳制品科技大会关注功能性乳制品  
[2009年02月25日]
【政经】食品安全法草案明确民事赔偿优先  
[2009年02月25日]
【政经】去年司法行政系统56人涉罪被处理  
[2009年02月25日]
【政经】去年121名律师受到行政处罚  
[2009年02月25日]
【政经】长三角16市去年GDP增速回落  
[2009年02月25日]
【海外】英政府拒绝公开伊战会议备忘录  
[2009年02月25日]
【海外】以军空袭加沙地带南部  
[2009年02月25日]
【海外】荷兰空难已致九死50伤  
[2009年02月25日]
【政经】监察部部署今年执法和效能监察工作  
[2009年02月25日]
【海外】乌干达再现脊髓灰质炎病例  
[2009年02月25日]
【政经】云南检方将尽快公布“躲猫猫”调查结果  
[2009年02月25日]
【政经】“国家事业单位登记管理局.政务”域名开通使用  
[2009年02月25日]
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