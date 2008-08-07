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即时要闻
【产业】百事今后4年投资巴西3亿美元  
[2008-08-07]
【金融】工行个人网银客户突破5000万  
[2008-08-07]
【政经】越南国家主席将出席奥运开幕式  
[2008-08-07]
【政经】塞舌尔总统将出席奥运开幕式  
[2008-08-07]
【政经】以色列总统将出席奥运开幕式  
[2008-08-07]
【海外】印尼发生里氏6.6级地震  
[2008-08-07]
【政经】穆沙拉夫将出席奥运会开幕式  
[2008-08-07]
【海外】墨西哥经济部长易人  
[2008-08-07]
【海外】尼泊尔发生山体滑坡9人死亡  
[2008-08-07]
【金融】韩国央行上调利率  
[2008-08-07]
【金融】东京股市日经股指下跌  
[2008-08-07]
【产业】西门子欲退出与富士通电脑合作  
[2008-08-07]
【产业】上半年全国单位GDP能耗同比降2.88%  
[2008-08-07]
【海外】几内亚比绍霍乱已致33人死亡  
[2008-08-07]
【海外】法国再次发现蓝舌病病例  
[2008-08-07]
【海外】法发现放射性物质排放超标现象  
[2008-08-07]
【海外】从房市援助看当前美国经济  
[2008-08-07]
【海外】美国一架直升机坠毁九人死亡  
[2008-08-07]
【政经】中国奥委会副主席当选IOC副主席  
[2008-08-07]
【产业】戴姆勒拟减产4.5万辆豪华车  
[2008-08-07]
【产业】百事将在巴西投资3亿美元  
[2008-08-07]
【海外】伊拉克将实施巴格达重建计划  
[2008-08-07]
【产业】日半导体巨头将在苏州建新厂  
[2008-08-07]
【金融】东京股市日经股指早盘下跌  
[2008-08-07]
【金融】早盘上证综指收2706.44点  
[2008-08-07]
【金融】法国巴黎银行二季度业绩超预期  
[2008-08-07]
【海外】毛里塔尼亚政变军新领导层产生  
[2008-08-07]
【产业】奥匈能源巨头合并计划“流产”  
[2008-08-07]
【海外】欧盟关注毛里塔尼亚局势  
[2008-08-07]
【海外】伊拉克60亿美元重建巴格达  
[2008-08-07]
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