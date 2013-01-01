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即时要闻
【海外】美新奥尔良发生枪击事件  
[2009年02月25日]
【海外】智利发现登革热病例  
[2009年02月25日]
【政经】南京警方破获特大木马案  
[2009年02月25日]
【政经】贾庆林会见朝鲜客人  
[2009年02月25日]
【政经】国务院将设立食品安全委员会  
[2009年02月25日]
【金融】深发展正式否定并购传闻  
[2009年02月25日]
【海外】美房价跌幅创历史纪录  
[2009年02月25日]
【政经】北京服务贸易总额超600亿美元  
[2009年02月25日]
【产业】卡特彼勒：裁员不涉及中国  
[2009年02月25日]
【政经】首个“版权示范城市”创建启动  
[2009年02月25日]
【政经】中国赴美民间购房团受关注  
[2009年02月25日]
【海外】孟加拉发生枪战  
[2009年02月25日]
【金融】台北股市上涨63点  
[2009年02月25日]
【金融】东京日经股指上涨192点  
[2009年02月25日]
【政经】陈云林会见叶宏灯一行  
[2009年02月25日]
【政经】香港将推动粤港澳合作  
[2009年02月25日]
【政经】3500万内地旅客赴港“个人游”  
[2009年02月25日]
【海外】奥巴马：能源、教育和医疗保健将成预算案重点  
[2009年02月25日]
【政经】海峡两岸26日正式实现双向邮电通汇  
[2009年02月25日]
【海外】韩国去年电子商务交易额大涨22%  
[2009年02月25日]
【产业】美两大零售商四季度报亏  
[2009年02月25日]
【金融】东京日经股指早盘涨1.59%  
[2009年02月25日]
【金融】25日沪深早盘双双下跌  
[2009年02月25日]
【金融】韩政府向地方银行注资鼓励信贷  
[2009年02月25日]
【海外】日本汽车生产加速向海外转移  
[2009年02月25日]
【海外】德国2月商业景气指数跌至26年来新低  
[2009年02月25日]
【海外】美联储严禁银行将救助资金用于分红  
[2009年02月25日]
【海外】欧洲市场碳排放配额价格暴跌  
[2009年02月25日]
【金融】日经早盘上涨1.59%  
[2009年02月25日]
【海外】英报：英央行暗示将采取零利率  
[2009年02月25日]
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