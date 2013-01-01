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即时要闻
【金融】25日人民币市场汇价  
[2009年02月25日]
【海外】日本1月贸易逆差创历史新高  
[2009年02月25日]
【金融】25日沪深股市双双高开  
[2009年02月25日]
【海外】捷克发现禽类携带H7型禽流感病毒  
[2009年02月25日]
【海外】去年南非黄金产量创80多年来新低  
[2009年02月25日]
【海外】奥巴马呼吁美国人改变消费习惯  
[2009年02月25日]
【海外】德国央行行长：欧洲央行仍有降息空间  
[2009年02月25日]
【政经】内地与香港就“广深港”项目衔接部分签署备忘录  
[2009年02月25日]
【海外】联合国秘书长开始非洲五国行  
[2009年02月25日]
【海外】伯南克：美国经济正经历“严重收缩”  
[2009年02月25日]
【海外】俄塔总统商讨能源合作  
[2009年02月25日]
【政经】“新星”号事故获救中国船员启程回国  
[2009年02月25日]
【金融】24日纽约汇市美元下跌  
[2009年02月25日]
【金融】24日纽约黄金期价下跌  
[2009年02月25日]
【产业】24日国际油价出现反弹  
[2009年02月25日]
【金融】24日纽约股市强劲反弹  
[2009年02月25日]
【政经】美称希望强化与日同盟关系  
[2009年02月25日]
【金融】德国DAX指数下跌1.03%  
[2009年02月25日]
【金融】巴黎CAC40股指跌0.73%  
[2009年02月25日]
【海外】美“嗅碳”卫星发射失败  
[2009年02月25日]
【海外】伊拉克警察开枪打死四名美军士兵  
[2009年02月25日]
【产业】南方部分省份成品粮价格现涨  
[2009年02月25日]
【海外】索马里反政府武装与非盟维和部队交火  
[2009年02月24日]
【海外】印度宣布减税新措施  
[2009年02月24日]
【海外】日NHK电视台收到可疑信件  
[2009年02月24日]
【海外】泰国反独联继续举行反政府集会  
[2009年02月24日]
【政经】福厦铁路天马山隧道顺利贯通  
[2009年02月24日]
【海外】美“嗅碳”卫星已坠毁  
[2009年02月24日]
【政经】国家文物局反对拍卖非法流失的中国文物  
[2009年02月24日]
【海外】欧元区去年12月工业订单继续大降  
[2009年02月24日]
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