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即时要闻
【金融】24日人民币市场汇价  
[2009年02月24日]
【金融】24日沪深两市双双低开  
[2009年02月24日]
【海外】美国帮助巴基斯坦培训军队  
[2009年02月24日]
【金融】乌克兰货币对美元比价跌破9比1大关  
[2009年02月24日]
【海外】美政府称将全力支持银行系统  
[2009年02月24日]
【金融】伦敦金属交易所金属期价收低  
[2009年02月24日]
【政经】法国法院驳回停止圆明园兽首铜像拍卖的诉讼请求  
[2009年02月24日]
【海外】奥巴马或提名前任华盛顿州长任商务部长  
[2009年02月24日]
【海外】科威特收到伊拉克130亿美元战争赔款  
[2009年02月24日]
【海外】奥巴马宣布四年内将财政赤字削减一半  
[2009年02月24日]
【金融】23日纽约汇市美元上涨  
[2009年02月24日]
【金融】23日纽约黄金期价小幅回落  
[2009年02月24日]
【产业】纽约市场国际油价大幅下滑  
[2009年02月24日]
【金融】德国DAX指数跌1.95%  
[2009年02月24日]
【金融】巴黎CAC40股指跌0.82%  
[2009年02月24日]
【金融】道指、标普指数创12年新低  
[2009年02月24日]
【金融】23日伦敦股市继续收低  
[2009年02月24日]
【海外】印尼发生火车与客车相撞事故  
[2009年02月24日]
【海外】阿巴斯：巴以和谈不能再次从头开始  
[2009年02月24日]
【政经】新疆伊犁河谷2月降雪多达四次  
[2009年02月23日]
【海外】巴官员称希拉里将访巴以地区  
[2009年02月23日]
【政经】安徽首次网络直播法院庭审  
[2009年02月23日]
【海外】欧佩克周平均油价跌破40美元/桶  
[2009年02月23日]
【金融】农行拟新增“三农”和县域贷款1600亿元  
[2009年02月23日]
【金融】亚太主要股市涨跌不一  
[2009年02月23日]
【海外】伊拉克国家博物馆重开  
[2009年02月23日]
【海外】伊朗否认核活动已经放缓  
[2009年02月23日]
【政经】日首相麻生太郎会见王家瑞  
[2009年02月23日]
【政经】中共中央政治局开会讨论政府工作报告  
[2009年02月23日]
【产业】东航集团全球招聘CIO  
[2009年02月23日]
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