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即时要闻
【海外】金融危机导致巴西企业改变投资方向  
[2009年02月23日]
【产业】IATA：今年将是航空业困难一年  
[2009年02月23日]
【产业】京城二手房降价呈现“四多四少”  
[2009年02月23日]
【海外】23日国际财经快报  
[2009年02月23日]
【海外】美国大银行将受“压力测试”  
[2009年02月23日]
【金融】人民币对美元汇率中间价继续走高  
[2009年02月23日]
【政经】阿尔及尔-北京航班开通  
[2009年02月23日]
【政经】盐城市城西水厂恢复供水  
[2009年02月23日]
【政经】屯兰矿矿长和总工程师被免职  
[2009年02月23日]
【金融】23日沪深两市双双低开  
[2009年02月23日]
【政经】中缅边境森林火灾仍在蔓延  
[2009年02月23日]
【海外】巴尔干猞猁因偷猎濒临灭绝  
[2009年02月23日]
【政经】“新星”号船长被俄方刑事立案  
[2009年02月23日]
【海外】法国在阿联酋建立军事基地  
[2009年02月23日]
【海外】非盟驻索马里维和部队遇袭11人丧生  
[2009年02月23日]
【海外】埃及开罗发生爆炸造成1死17伤   
[2009年02月23日]
【海外】瑞银向美提供客户名单事件一波三折  
[2009年02月23日]
【海外】埃及苏丹两国总统讨论达尔富尔问题  
[2009年02月23日]
【海外】五名伊士兵在清剿行动中遇袭身亡  
[2009年02月23日]
【政经】巴基斯坦与中国加强水电合作  
[2009年02月23日]
【政经】山西屯兰煤矿事故已造成74人遇难  
[2009年02月23日]
【政经】陈水扁已禁食三天　  
[2009年02月22日]
【海外】日本NHK电视台福冈演播中心发生爆炸  
[2009年02月22日]
【海外】津巴布韦霍乱疫情死亡率有所下降  
[2009年02月22日]
【政经】山西屯兰矿难遇难人数升至74人  
[2009年02月22日]
【政经】东盟+中日韩特别财长会议探讨应对危机举措  
[2009年02月22日]
【政经】胡锦涛温家宝对山西屯兰矿难作出重要批示  
[2009年02月22日]
【政经】山西屯兰矿难井下抢险搜救工作结束  
[2009年02月22日]
【政经】江西今年农机购置补贴增长超60%  
[2009年02月22日]
【政经】缅甸森林火灾蔓延到中国境内  
[2009年02月22日]
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