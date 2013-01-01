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即时要闻
【产业】惠普今年第一财季净利润同比降13%  
[2009年02月19日]
【海外】欧元区去年12月建筑业产出环比降2.2%  
[2009年02月19日]
【政经】河北出台城建投融资体制改革框架  
[2009年02月19日]
【政经】中共代表出席希腊共产党代表大会  
[2009年02月19日]
【政经】今年春运运送旅客增长10.6%  
[2009年02月19日]
【产业】1月机电产品出口下降20.9%  
[2009年02月19日]
【金融】人民币市场汇价（2月19日）  
[2009年02月19日]
【政经】人保部：国企工资历史拖欠问题基本解决  
[2009年02月19日]
【金融】人民币对美元汇率中间价继续小幅走低  
[2009年02月19日]
【金融】沪深股市双双高开  
[2009年02月19日]
【海外】萨科齐宣布系列社会福利措施   
[2009年02月19日]
【海外】布朗呼吁保持世界经济开放性   
[2009年02月19日]
【海外】美1月新房开工量历史最低  
[2009年02月19日]
【海外】俄呼吁讨论新的欧洲安全体系  
[2009年02月19日]
【海外】美联储大幅下调今年经济增长预期  
[2009年02月19日]
【海外】伦敦金属期货价格继续走低  
[2009年02月19日]
【海外】欧盟将对六国赤字超标采取措施  
[2009年02月19日]
【政经】贵阳今年开建环城快速铁路  
[2009年02月19日]
【海外】希拉里与印尼外长维拉尤达会谈  
[2009年02月19日]
【海外】美工业生产连续第三个月下降  
[2009年02月19日]
【海外】印度大幅增加国防预算应对安全威胁  
[2009年02月19日]
【海外】印度海军司令宣布国产航母2011年下水  
[2009年02月19日]
【海外】克马德克群岛地区发生7.3级地震  
[2009年02月19日]
【海外】奥巴马公布住房救援计划   
[2009年02月19日]
【金融】伦敦股市微幅收低   
[2009年02月19日]
【金融】纽约黄金期货继续走高   
[2009年02月19日]
【金融】纽约汇市美元对多数主要货币上涨   
[2009年02月19日]
【海外】国际油价继续下挫   
[2009年02月19日]
【金融】纽约股市低位收平   
[2009年02月19日]
【海外】伊朗否认太空计划旨在发展导弹能力  
[2009年02月18日]
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