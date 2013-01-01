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即时要闻
【海外】菲律宾再次发生外国人遭绑架事件  
[2009年02月13日]
【金融】日经股指涨0.96%  
[2009年02月13日]
【海外】非“绿色长城”计划开始实施  
[2009年02月13日]
【海外】阿尔及利亚总统布特弗利卡将第三次竞选总统  
[2009年02月13日]
【政经】阿根廷总统会见回良玉  
[2009年02月13日]
【海外】美国一商用飞机坠毁  
[2009年02月13日]
【政经】习近平同牙买加总理戈尔丁举行会谈  
[2009年02月13日]
【海外】美因花生酱污染召回产品突破2000种  
[2009年02月13日]
【海外】美专家：卫星相撞暴露太空交通管理缺陷  
[2009年02月13日]
【政经】世行：危机将使贫困人口激增  
[2009年02月13日]
【海外】联合国开始调查在加沙设施遭袭事件  
[2009年02月13日]
【海外】多国派遣救援人员协助澳大利亚救灾  
[2009年02月13日]
【政经】福建沙县、青州山林明火总体受控  
[2009年02月13日]
【海外】阿根廷出口出现下降趋势  
[2009年02月13日]
【产业】佳士得去年拍卖成交额降11%  
[2009年02月13日]
【产业】可口可乐去年第四财季盈利好于分析师预期  
[2009年02月13日]
【金融】13日沪深早盘双双上涨  
[2009年02月13日]
【产业】太钢高管主动减薪20%   
[2009年02月13日]
【政经】大陆首家台商全额投资国际旅行社创办  
[2009年02月13日]
【产业】英飞凌科技预计收入下降15%  
[2009年02月13日]
【海外】联合国发布《全球人口贩卖报告》  
[2009年02月13日]
【产业】香港无线电视裁50员工  
[2009年02月13日]
【政经】青海紧急召回“双黄连注射液”  
[2009年02月13日]
【金融】日经股指早盘上涨113.6点  
[2009年02月13日]
【产业】部分航线燃油附加费下调  
[2009年02月13日]
【海外】美企业库存创七年最大降幅  
[2009年02月13日]
【海外】欧盟希望加强与中亚各国合作  
[2009年02月13日]
【海外】英亲王为达尔文雕像揭幕  
[2009年02月13日]
【政经】辽宁普降大到暴雪  
[2009年02月13日]
【政经】福建发布禁火令  
[2009年02月13日]
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