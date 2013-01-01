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即时要闻
【金融】13日人民币市场汇价  
[2009年02月13日]
【政经】四川泸州林火全部扑灭  
[2009年02月13日]
【海外】阿丽亚娜火箭一箭四星发射成功  
[2009年02月13日]
【金融】人民币对美元汇率回落7个基点  
[2009年02月13日]
【政经】“雪龙”号离开中山站  
[2009年02月13日]
【金融】沪深股市小幅高开  
[2009年02月13日]
【政经】福建森林大火仍在燃烧  
[2009年02月13日]
【金融】伦敦金属期货价格继续收低  
[2009年02月13日]
【海外】玄仁泽：对朝政策不变  
[2009年02月13日]
【海外】欧航局：美俄卫星相撞或威胁哈勃  
[2009年02月13日]
【海外】美商品零售额1月上升  
[2009年02月13日]
【政经】黑龙江叫停“问题双黄连注射液”  
[2009年02月13日]
【政经】胡锦涛同马里总统举行会谈  
[2009年02月13日]
【政经】习近平会见牙买加总督等领导人  
[2009年02月13日]
【政经】山东降雨作用有限  
[2009年02月13日]
【海外】刚果3.2万儿童兵脱离武装  
[2009年02月13日]
【政经】毕节发生森林大火  
[2009年02月13日]
【海外】希拉里将出席加沙重建国际会议  
[2009年02月13日]
【海外】美海军逮捕九名海盗嫌疑人  
[2009年02月13日]
【海外】哈马斯接受暂时停火协议  
[2009年02月13日]
【产业】纽约油价跌破每桶34美元  
[2009年02月13日]
【金融】纽约股市触底反弹  
[2009年02月13日]
【金融】纽约汇市美元上涨  
[2009年02月13日]
【海外】美商务部长人选要求撤回提名  
[2009年02月13日]
【产业】机电产品出口占广东去年外贸出口七成  
[2009年02月12日]
【政经】杨厚兰出任外交部朝鲜半岛事务大使  
[2009年02月12日]
【政经】台湾通过5000亿振兴方案  
[2009年02月12日]
【金融】港交所上市委员会修改董事买卖股份禁售期限制  
[2009年02月12日]
【政经】山西娄烦铁矿排土场垮塌事故案开审  
[2009年02月12日]
【政经】山林火灾致皖赣线列车晚点  
[2009年02月12日]
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