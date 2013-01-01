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即时要闻
【海外】欧元区工业生产去年12月份大降  
[2009年02月12日]
【金融】“股来鑫”非法经营案一审宣判  
[2009年02月12日]
【金融】亚太主要股市多数下跌  
[2009年02月12日]
【海外】哈俄今年将举行系列联合军演  
[2009年02月12日]
【政经】温家宝与普京通电话  
[2009年02月12日]
【政经】福建出现旱兆  
[2009年02月12日]
【政经】俄美卫星碎片或影响我太阳同步轨道卫星  
[2009年02月12日]
【政经】中科院开始搜索捕获俄美卫星碎片  
[2009年02月12日]
【金融】深交所推出XBRL上市公司信息服务平台  
[2009年02月12日]
【政经】中国正建立肝肾移植登记系统  
[2009年02月12日]
【政经】张建勇被授予烈士称号  
[2009年02月12日]
【政经】福建沙县森林火灾致鹰厦铁路停运  
[2009年02月12日]
【金融】宜昌市商业银行开始向社会募集股本  
[2009年02月12日]
【海外】日先锋公司将退出电视显示器领域  
[2009年02月12日]
【政经】深圳国有企业总资产已达2404亿元  
[2009年02月12日]
【政经】去年深圳实际利用外资40.3亿美元  
[2009年02月12日]
【产业】中铁物资：力争三年左右整体上市  
[2009年02月12日]
【产业】深圳两年内投250亿元建设电网   
[2009年02月12日]
【政经】北京公安开展安全大检查  
[2009年02月12日]
【金融】港恒生指数跌310点  
[2009年02月12日]
【金融】国内金银现货全线上扬  
[2009年02月12日]
【金融】国内黄金期货大涨  
[2009年02月12日]
【金融】认购权证大多仍放量劲升  
[2009年02月12日]
【金融】中小板指数曲折上升  
[2009年02月12日]
【金融】沪深B股双双微跌  
[2009年02月12日]
【金融】沪深股市探底回升  
[2009年02月12日]
【政经】国开行划拨10亿元支持抗旱救灾  
[2009年02月12日]
【海外】印尼地震至少17人受伤  
[2009年02月12日]
【政经】一款双黄连注射液被紧急叫停  
[2009年02月12日]
【海外】韩制造业投资今年将减少近30%  
[2009年02月12日]
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