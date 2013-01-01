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即时要闻
【海外】英央行：将采取更多宽松货币政策  
[2009年02月12日]
【海外】俄称尚无法证实美俄卫星相撞一事  
[2009年02月12日]
【金融】日经股指早盘跌2.34%  
[2009年02月12日]
【政经】三鹿集团正式破产  
[2009年02月12日]
【产业】1月全国房价继续下行  
[2009年02月12日]
【金融】12日深沪早盘双双下行  
[2009年02月12日]
【产业】经营性新闻出版单位明年底全部转制  
[2009年02月12日]
【政经】习近平对牙买加进行正式访问  
[2009年02月12日]
【海外】美国死于沙门氏菌者增至九人  
[2009年02月12日]
【政经】1月居民存款增加1.53万亿元  
[2009年02月12日]
【海外】加拿大32年来首现贸易逆差  
[2009年02月12日]
【海外】爱尔兰70亿欧元注资两大银行  
[2009年02月12日]
【金融】12日日经股指早盘下跌186点  
[2009年02月12日]
【产业】安赛乐米塔尔首现季度亏损  
[2009年02月12日]
【政经】农业部：仍有近40%小麦受旱  
[2009年02月12日]
【金融】伦敦金属期货价格继续下滑  
[2009年02月12日]
【金融】人民币对美元汇率走高10个基点  
[2009年02月12日]
【政经】央视大火嫌疑人被刑拘  
[2009年02月12日]
【海外】德国1月通胀率降至五年最低  
[2009年02月12日]
【金融】12日人民币市场汇价  
[2009年02月12日]
【政经】联合国顺利通过中国人权审议报告  
[2009年02月12日]
【金融】12日沪深股市小幅高开  
[2009年02月12日]
【金融】纽约黄金期货连续上涨  
[2009年02月12日]
【海外】瑞士宣布经济刺激计划  
[2009年02月12日]
【海外】美俄卫星相撞  
[2009年02月12日]
【海外】美称将继续制裁津巴布韦  
[2009年02月12日]
【海外】美财政赤字创历史同期最高  
[2009年02月12日]
【海外】哈马斯代表抵开罗磋商  
[2009年02月12日]
【海外】印尼发生7.4级强烈地震  
[2009年02月12日]
【金融】纽约汇市美元汇价涨跌不一  
[2009年02月12日]
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