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即时要闻
【金融】沪深股市双双高开  
[2008-08-06]
【产业】全球航空运输业经营活动渐恶化  
[2008-08-06]
【海外】国际财经快报  
[2008-08-06]
【金融】美元对多数主要货币汇价上涨  
[2008-08-06]
【金融】美国市场黄金期货大跌  
[2008-08-06]
【金融】纽约股市暴涨  
[2008-08-06]
【产业】国际油价继续回落  
[2008-08-06]
【产业】香港动漫电玩节61.8万人次入场  
[2008-08-05]
【政经】国家统计局与专家把脉中国经济  
[2008-08-05]
【海外】世行为非洲粮食危机备上亿美元  
[2008-08-05]
【金融】中国农村地区存贷款平稳增长  
[2008-08-05]
【政经】台湾7月CPI同比上涨5.92%  
[2008-08-05]
【政经】安徽水灾经济损失24亿元  
[2008-08-05]
【金融】港股急挫逾500点   
[2008-08-05]
【海外】越南中部暴发禽流感疫情   
[2008-08-05]
【政经】开幕式当天在京机关将放假  
[2008-08-05]
【政经】美驻华新使馆8月8日启用  
[2008-08-05]
【政经】首家环境权益交易机构挂牌  
[2008-08-05]
【金融】亚太地区主要股市多数下跌  
[2008-08-05]
【政经】沙尘暴“迫停”进出新疆列车  
[2008-08-05]
【金融】沪指再失2700点大关   
[2008-08-05]
【海外】俄武器出口额今年将超85亿美元  
[2008-08-05]
【产业】杭州中院裁定驳回达能申请  
[2008-08-05]
【海外】阿富汗打死16名塔利班武装分子   
[2008-08-05]
【金融】冠福家用将发行1.6亿元债券  
[2008-08-05]
【政经】青川发生6.1级地震  
[2008-08-05]
【政经】中国三峡总公司酝酿整体上市  
[2008-08-05]
【政经】中国采取措施确保奥运旅游安全  
[2008-08-05]
【政经】长沙市长否认毛主席纪念堂动迁  
[2008-08-05]
【海外】布什访韩将遭5万人烛光抗议  
[2008-08-05]
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