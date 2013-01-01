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即时要闻
【政经】两岸近期将正式开通双向邮电汇兑业务  
[2009年02月11日]
【金融】11日沪深两市早盘微跌  
[2009年02月11日]
【海外】美国花生公司被责成关闭得州工厂  
[2009年02月11日]
【政经】台湾1月税收锐减  
[2009年02月11日]
【产业】东土科技和建设数字将挂牌“新三板”  
[2009年02月11日]
【金融】深交所将实行债券净价交易  
[2009年02月11日]
【产业】*ST成功预亏6000万元  
[2009年02月11日]
【海外】内地发布首只基本面指数  
[2009年02月11日]
【海外】日本消费者信心指数首次回升  
[2009年02月11日]
【政经】两岸故宫交流合作意愿  
[2009年02月11日]
【海外】欧洲央行官员反对零利率  
[2009年02月11日]
【政经】长沙年内开建城轨交通  
[2009年02月11日]
【政经】两岸双向邮政汇兑即将开通  
[2009年02月11日]
【政经】两岸信息产业论坛将在重庆举办  
[2009年02月11日]
【金融】人民币对美元汇率回落7个基点  
[2009年02月11日]
【政经】上海地铁完成高难度“穿越”  
[2009年02月11日]
【海外】日政府债务余额达846万亿日元  
[2009年02月11日]
【产业】内蒙古将控制煤炭产量  
[2009年02月11日]
【海外】科威特主权基金严重缩水  
[2009年02月11日]
【产业】通用宣布全球裁员1万人  
[2009年02月11日]
【海外】欧洲央行或进一步降息  
[2009年02月11日]
【海外】盖特纳宣布新的金融救援计划  
[2009年02月11日]
【金融】人民币市场汇价  
[2009年02月11日]
【海外】美能源部：全球原油需求量将下降  
[2009年02月11日]
【金融】沪深股市双双低开  
[2009年02月11日]
【海外】“世界社会公正日”纪念活动启动  
[2009年02月11日]
【海外】俄罗斯“一箭双星”发射  
[2009年02月11日]
【政经】广西北部湾临港工业布局雏形初现  
[2009年02月11日]
【政经】习近平会见墨西哥参众两院议长  
[2009年02月11日]
【金融】伦敦金属期货价格收低  
[2009年02月11日]
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