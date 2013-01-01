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即时要闻
【金融】纽约黄金期货价格上涨  
[2009年02月11日]
【金融】纽约汇市美元汇价涨跌不一  
[2009年02月11日]
【海外】达尔富尔问题和谈在卡塔尔举行  
[2009年02月11日]
【海外】塔电力危机加剧  
[2009年02月11日]
【金融】伦敦股市大幅收低  
[2009年02月11日]
【海外】澳林火死亡人数升至181人  
[2009年02月11日]
【海外】萨科齐突访伊拉克  
[2009年02月11日]
【政经】胡锦涛对亚非五国进行友好访问  
[2009年02月11日]
【产业】国际油价遭遇重挫  
[2009年02月11日]
【政经】胡锦涛同阿卜杜拉举行会谈  
[2009年02月11日]
【金融】纽约股市暴跌  
[2009年02月11日]
【海外】美国出台新金融救援计划  
[2009年02月11日]
【海外】欧盟财长同意治理银行不良资产  
[2009年02月11日]
【海外】美参议院批准经济刺激计划  
[2009年02月11日]
【海外】日产申请美政府贷款开发电动汽车  
[2009年02月10日]
【海外】美国债收益率上扬至两月来高点  
[2009年02月10日]
【海外】日本政府债务大幅增加  
[2009年02月10日]
【政经】最高法院派组督察集中清案活动  
[2009年02月10日]
【海外】印东北部暴发脑膜炎流行病  
[2009年02月10日]
【海外】俄总统要求开辟军火出口新市场  
[2009年02月10日]
【海外】联合国恢复向加沙进口救援物资  
[2009年02月10日]
【政经】温家宝会见拉法兰  
[2009年02月10日]
【政经】广东企业养老保险基金已积累1340.4亿元  
[2009年02月10日]
【金融】农行：应理性看待RBS亏损对农行QDII产品的影响  
[2009年02月10日]
【政经】黄河下游平稳开河安全度凌  
[2009年02月10日]
【产业】广州拟收购二手房补充廉租房房源  
[2009年02月10日]
【产业】广东房地产去年开发投资约3000亿元  
[2009年02月10日]
【政经】广东去年财政超收97亿多元  
[2009年02月10日]
【海外】越南确诊一名禽流感患者  
[2009年02月10日]
【政经】新疆墨玉新发禽流感疫情  
[2009年02月10日]
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