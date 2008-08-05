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即时要闻
【金融】8月5日国内金银价全线下跌  
[2008-08-05]
【金融】香港恒生指数跌565点  
[2008-08-05]
【海外】日本粮食自给率13年来首次回升  
[2008-08-05]
【政经】湖南投170多亿治理湘江   
[2008-08-05]
【海外】去年韩国企业并购支出大增  
[2008-08-05]
【海外】西班牙谴责新疆暴力袭警事件  
[2008-08-05]
【海外】福田8月15日不会参拜靖国神社  
[2008-08-05]
【政经】国务院任免国家工作人员  
[2008-08-05]
【政经】重庆首次启用环保“区域限批”  
[2008-08-05]
【海外】菲律宾通货膨胀率16年来最高  
[2008-08-05]
【海外】奥运会火炬接力仍将坚持  
[2008-08-05]
【海外】约旦准备兴建首个海水淡化工厂  
[2008-08-05]
【金融】兴业银行拟发不超过150亿金融债  
[2008-08-05]
【产业】上周食用农产品价格平稳回落  
[2008-08-05]
【金融】油价回落 美能源股跌入熊市  
[2008-08-05]
【金融】台北股市下跌163点  
[2008-08-05]
【金融】大宗商品价格创最大单日跌幅  
[2008-08-05]
【海外】奥巴马呼吁释放战略石油储备  
[2008-08-05]
【产业】法国市场燃料价格持续回落  
[2008-08-05]
【政经】新疆警方通报喀什暴力袭击案件最新进展情况  
[2008-08-05]
【海外】布什启程访问亚洲三国  
[2008-08-05]
【海外】欧盟向东欧遭受水灾三国提供援助  
[2008-08-05]
【金融】早盘上证综指收2732.65点  
[2008-08-05]
【政经】西藏成功举行反恐怖实兵演习  
[2008-08-05]
【政经】乌鲁木齐警察“全副武装”执勤  
[2008-08-05]
【金融】法兴业银行欺诈案嫌犯助手被传  
[2008-08-05]
【金融】中国平安将成云南白药战略投资者  
[2008-08-05]
【金融】年内最大股票型新基金4日入市  
[2008-08-05]
【金融】格林斯潘：还将有更多银行倒闭  
[2008-08-05]
【海外】越南前七个月贸易逆差明显上升  
[2008-08-05]
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