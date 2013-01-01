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即时要闻
【政经】台1月底外汇存储逾2926亿美元  
[2009年02月05日]
【政经】武汉汉正街大火仍未完全扑灭  
[2009年02月05日]
【海外】日本用人类iPS细胞改善脊髓受损实验鼠症状  
[2009年02月05日]
【政经】杭州消费券使用近半 一比一拉动消费  
[2009年02月05日]
【海外】英国基准利率再创历史新低  
[2009年02月05日]
【政经】外交部：英官方和剑桥校方已向中方表示歉意  
[2009年02月05日]
【海外】欧洲央行决定维持2%主导利率不变  
[2009年02月05日]
【政经】《福布斯》香港富豪榜富豪身家平均减半  
[2009年02月05日]
【产业】肉类价格继续下降  
[2009年02月05日]
【海外】巴基斯坦参议院选举将于3月举行  
[2009年02月05日]
【金融】商品期货震荡整理  
[2009年02月05日]
【政经】《农民工参加基本养老保险办法》和《城镇企业职工基本养老保险关系转移接续暂行办法》公开征求意见  
[2009年02月05日]
【海外】印尼央行再次降息促经济  
[2009年02月05日]
【金融】5日亚太主要股市多数下跌  
[2009年02月05日]
【政经】台当局：正评估金嶝大桥方案  
[2009年02月05日]
【政经】《国务院关于推进重庆市统筹城乡改革和发展的若干意见》出台  
[2009年02月05日]
【金融】深交所9日起发售1亿元“09渝水投”债  
[2009年02月05日]
【政经】陈水扁弊案已有九人认罪  
[2009年02月05日]
【金融】2008年记账式(21期)国债11日起终止上市  
[2009年02月05日]
【产业】英特尔宣布调整在华生产运营计划  
[2009年02月05日]
【金融】西南证券借壳ST长运获证监会通过  
[2009年02月05日]
【产业】快钱与PayPal携手拓展国际支付市场  
[2009年02月05日]
【金融】农发行去年农业开发和农村基建贷款余额增长近五成  
[2009年02月05日]
【海外】日本人克隆胚胎将仅限用于培养干细胞  
[2009年02月05日]
【政经】安徽去年发现土地违法案件3000多起  
[2009年02月05日]
【产业】必和必拓：商品市场价格低迷和波动还将持续  
[2009年02月05日]
【金融】沪深B股冲高回落双双告跌  
[2009年02月05日]
【金融】国内现货金银双双小幅报涨  
[2009年02月05日]
【金融】5日香港恒指升115点  
[2009年02月05日]
【海外】巴伊斯兰抵抗运动代表团将回应以长期停火要求  
[2009年02月05日]
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