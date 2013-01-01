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即时要闻
【产业】三一集团将发行18亿元中期票据  
[2009年02月05日]
【产业】1月制造业采购经理指数回升  
[2009年02月05日]
【海外】波兰承认美中情局飞机曾在波降落  
[2009年02月05日]
【产业】松下将全球裁员1.5万人  
[2009年02月05日]
【政经】上海将建就业统计月报告制度  
[2009年02月05日]
【产业】思科季度利润营业收入均大降  
[2009年02月05日]
【政经】军队干部选拔任用工作程序规定印发  
[2009年02月05日]
【海外】沙特称下月起提高官方原油出口价  
[2009年02月05日]
【金融】今年关键期限国债发行大增  
[2009年02月05日]
【政经】盐尘暴危害加剧  
[2009年02月05日]
【海外】美98%大城市地区失业人数上升  
[2009年02月05日]
【海外】俄将再向银行业注资400亿美元  
[2009年02月05日]
【金融】兴业银行下放存量房贷利率打折权限  
[2009年02月05日]
【产业】台船运公司从事两岸直航免两税  
[2009年02月05日]
【政经】去年福建房地产营业税负增长27%  
[2009年02月05日]
【金融】人民币市场汇价（2月5日）  
[2009年02月05日]
【金融】人民币对美元汇率中间价再回落  
[2009年02月05日]
【政经】社科院：中介腐败成腐败重灾区  
[2009年02月05日]
【政经】京沪高铁天津西站开工  
[2009年02月05日]
【金融】沪深股市双双低开  
[2009年02月05日]
【政经】今年两会采访申请办法公布  
[2009年02月05日]
【海外】国际财经快报  
[2009年02月05日]
【海外】驻伊美军官预警伊拉克暴力新浪潮  
[2009年02月05日]
【海外】去年俄居民实际收入增速大幅下降  
[2009年02月05日]
【金融】芝加哥玉米小麦期货价格微跌  
[2009年02月05日]
【海外】哈萨克斯坦货币贬值25%  
[2009年02月05日]
【海外】联合国部队在黎南部发现火箭弹  
[2009年02月05日]
【海外】俄批准导航活动法  
[2009年02月05日]
【海外】埃及又发禽流感病例  
[2009年02月05日]
【海外】欧亚经济共同体将建反危机基金  
[2009年02月05日]
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