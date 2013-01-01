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即时要闻
【金融】4日黄金期货继续回调  
[2009年02月04日]
【金融】国内金银现货价延续分化  
[2009年02月04日]
【海外】加沙长期停火谈判艰难前行  
[2009年02月04日]
【金融】保尔森说《金融时报》误解了他有关金融危机责任的谈话  
[2009年02月04日]
【金融】4日香港恒指升287点  
[2009年02月04日]
【金融】芝加哥商业交易所交易量大幅萎缩  
[2009年02月04日]
【海外】日本在世界上首次用人类iPS细胞制成血小板  
[2009年02月04日]
【海外】美国硅谷将诞生旨在应对全球难题的新型大学  
[2009年02月04日]
【产业】大唐控股正式入资中芯国际  
[2009年02月04日]
【产业】去年中国汽车进口超40万辆  
[2009年02月04日]
【产业】去年汽车出口增速同比回落67.85个百分点  
[2009年02月04日]
【金融】4日认购权证多报升  
[2009年02月04日]
【金融】中小板指震荡上升1.68%  
[2009年02月04日]
【金融】沪深B股涨幅均超1%  
[2009年02月04日]
【产业】日媒称夏普将现首次经营亏损  
[2009年02月04日]
【海外】日本贸易巨头利润缩水  
[2009年02月04日]
【政经】赴美旅游团车祸伤亡游客第二批家属启程赴美  
[2009年02月04日]
【金融】牛年A股现“三连阳”  
[2009年02月04日]
【海外】美联储延长部分应急贷款工具和货币互换协议期限  
[2009年02月04日]
【产业】去年12月企业商品价格环比降1.5%  
[2009年02月04日]
【金融】上证所公布去年国债做市综合排名  
[2009年02月04日]
【政经】京地铁15号线规划方案获批  
[2009年02月04日]
【金融】2008年国债做市排名公布  
[2009年02月04日]
【政经】工商银行调整房贷利率  
[2009年02月04日]
【产业】美1月豪华车销量下跌24%  
[2009年02月04日]
【金融】台北股市小涨17点  
[2009年02月04日]
【政经】2008年两岸贸易额逾1290亿美元  
[2009年02月04日]
【金融】4日日经股指上涨213点  
[2009年02月04日]
【产业】福特、克莱斯勒本土销量大降  
[2009年02月04日]
【海外】阿根廷大豆制品出口下降  
[2009年02月04日]
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