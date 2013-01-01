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即时要闻
【政经】湖北大雾致交通管制  
[2009年02月04日]
【政经】中国游客在美车祸善后工作展开  
[2009年02月04日]
【政经】12月企业商品价格总水平下降  
[2009年02月04日]
【政经】去年企业商品价格上涨6.8%  
[2009年02月04日]
【金融】4日早盘上证综指收报2096点  
[2009年02月04日]
【政经】中苏两国庆祝建交50周年  
[2009年02月04日]
【海外】俄将向吉提供20亿美元贷款  
[2009年02月04日]
【海外】俄与白俄已制定统一货币计划  
[2009年02月04日]
【政经】四成上星电视频道台标不合规范  
[2009年02月04日]
【海外】去年俄固定资产投资8.6067万亿卢布  
[2009年02月04日]
【政经】北京全面取消义务教育借读费  
[2009年02月04日]
【海外】俄罗斯石油开采量降0.9%  
[2009年02月04日]
【海外】1月俄罗斯关税减少28.4%  
[2009年02月04日]
【政经】江苏GDP突破3万亿元  
[2009年02月04日]
【金融】债市大幅回调  
[2009年02月04日]
【金融】日经股指早盘收涨2.15%  
[2009年02月04日]
【海外】德国零售业销售额去年12月环比下降  
[2009年02月04日]
【海外】马来西亚企业获准提前解聘外籍劳工  
[2009年02月04日]
【政经】北京地铁15号线规划获批  
[2009年02月04日]
【金融】沪深两市平均静态市盈率均超16  
[2009年02月04日]
【政经】巴西对华大豆石油出口将下降  
[2009年02月04日]
【政经】西安查处违规违法社会办班24个  
[2009年02月04日]
【海外】奥巴马说美国勿发保护主义信号  
[2009年02月04日]
【海外】北欧航空拟裁员3000人  
[2009年02月04日]
【海外】美闲置住房数量创纪录  
[2009年02月04日]
【海外】美房地产市场去年缩水3.3万亿美元  
[2009年02月04日]
【产业】奥迪今年销量或14年来首降  
[2009年02月04日]
【金融】上半年大小非减持高峰2月出现  
[2009年02月04日]
【海外】美警告朝不要试验弹道导弹  
[2009年02月04日]
【金融】美国联邦储蓄保险公司损失惨重  
[2009年02月04日]
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