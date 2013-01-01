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即时要闻
【海外】巴西去年工业产值增长3.1%  
[2009年02月04日]
【金融】人民币市场汇价（2月4日）  
[2009年02月04日]
【金融】沪深两市双双高开  
[2009年02月04日]
【海外】国际法院划定罗乌黑海海域边界  
[2009年02月04日]
【海外】马达加斯加中央政府接管首都市政府  
[2009年02月04日]
【海外】海地与拉美国家进行公共安全合作  
[2009年02月04日]
【政经】上海专项整治“黑救护车”  
[2009年02月04日]
【海外】国际财经快报  
[2009年02月04日]
【产业】东航今年新进飞机控制13架以内  
[2009年02月04日]
【产业】北方国际停牌核实股价异动  
[2009年02月04日]
【金融】芝加哥农产品期货价格继续下跌  
[2009年02月04日]
【海外】伊库尔德自治区地区议会5月选举  
[2009年02月04日]
【海外】俄白将建统一地区防空系统  
[2009年02月04日]
【海外】俄白计划实行统一货币  
[2009年02月04日]
【海外】奥巴马撤回首席绩效官提名  
[2009年02月04日]
【海外】安理会呼吁索马里尽早组建民族团结政府  
[2009年02月04日]
【海外】欧佩克减产消息刺激油价反弹  
[2009年02月04日]
【海外】希拉里称阿富汗稳定需要德国帮助  
[2009年02月04日]
【海外】联合国呼吁紧急人道救援阿富汗  
[2009年02月04日]
【海外】奥巴马提名第二位商务部长  
[2009年02月04日]
【海外】希拉里强调美英特殊关系  
[2009年02月04日]
【海外】奥巴马撤回卫生部长提名  
[2009年02月04日]
【海外】冰岛总理建议议会撤换央行行长  
[2009年02月04日]
【海外】俄将向吉提供贷款和无偿援助  
[2009年02月04日]
【海外】吉尔吉斯斯坦将关闭美在吉空军基地  
[2009年02月04日]
【海外】美总统特使将再访中东  
[2009年02月04日]
【海外】以色列空袭加沙地带  
[2009年02月04日]
【金融】纽约黄金期货跌破900美元/盎司  
[2009年02月04日]
【金融】纽约汇市美元下跌  
[2009年02月04日]
【金融】纽约股市上扬  
[2009年02月04日]
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