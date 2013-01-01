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即时要闻
【金融】3日国内黄金普跌白银独涨  
[2009年02月03日]
【金融】3日沪深B股继续走高  
[2009年02月03日]
【产业】去年中国黄金产量创历史新高  
[2009年02月03日]
【海外】伊朗成功发射首颗自制卫星  
[2009年02月03日]
【金融】国内期市平稳开局  
[2009年02月03日]
【金融】3日沪深股市放量上涨  
[2009年02月03日]
【金融】香港将增发204亿港元外汇基金票据  
[2009年02月03日]
【政经】一华商在菲遭武装分子绑架  
[2009年02月03日]
【产业】1月厦门楼市销售回暖  
[2009年02月03日]
【产业】1月南京楼市量增价跌  
[2009年02月03日]
【产业】中国武夷将获得有效资产注入  
[2009年02月03日]
【产业】味全表示问题奶粉已销毁未在大陆销售  
[2009年02月03日]
【海外】俄计划建造新轨道空间站  
[2009年02月03日]
【金融】3日日经股指下跌0.62%  
[2009年02月03日]
【产业】北京等20个城市获批为服务外包示范城市  
[2009年02月03日]
【政经】辽宁一国土资源局长涉嫌敛财6000万元出庭受审  
[2009年02月03日]
【金融】3日台北股市大涨112点  
[2009年02月03日]
【海外】韩国外汇储备额增至2017亿美元  
[2009年02月03日]
【政经】温家宝结束欧洲之行回京  
[2009年02月03日]
【海外】美韩表示合作遏制朝核计划  
[2009年02月03日]
【海外】印度签署核安全保障协议  
[2009年02月03日]
【政经】全国铁路再迎客流高峰  
[2009年02月03日]
【金融】日央行1万亿日元购买银行股票  
[2009年02月03日]
【政经】宁夏遭遇罕见浓雾  
[2009年02月03日]
【海外】阿尔穆尼亚：英国或将加入欧元区  
[2009年02月03日]
【海外】巴西贸易逆差创八年新高  
[2009年02月03日]
【金融】德意志银行拟大幅削减年终奖  
[2009年02月03日]
【产业】工信部要求小灵通为TD让路  
[2009年02月03日]
【政经】云南林火明火扑灭  
[2009年02月03日]
【金融】3日早盘上证综指收报2039点  
[2009年02月03日]
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