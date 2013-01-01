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即时要闻
【产业】天津1月新建商品住宅价环比上涨仅0.65%  
[2009年02月03日]
【政经】台北地方法院将审陈水扁家族弊案  
[2009年02月03日]
【金融】日经股指早盘微涨0.1%  
[2009年02月03日]
【海外】美个人消费开支连续六月下降  
[2009年02月03日]
【海外】美参议院批准霍尔德任司法部长  
[2009年02月03日]
【海外】俄本年度粮食出口将增一倍  
[2009年02月03日]
【海外】美银行业继续紧缩信贷  
[2009年02月03日]
【海外】美财政部一季度需借款4930亿美元  
[2009年02月03日]
【金融】人民币对美元汇率中间价走低  
[2009年02月03日]
【海外】俄罗斯黄金产量五年来首增  
[2009年02月03日]
【海外】欧盟将为“坏账银行”制定准则  
[2009年02月03日]
【金融】行业龙头或成群被ST处理  
[2009年02月03日]
【产业】ST大唐虚假陈述案将开庭  
[2009年02月03日]
【产业】浙江房地产开发投资去年回落  
[2009年02月03日]
【金融】沪深两市开盘微涨  
[2009年02月03日]
【政经】高校企业冠名今年内取消  
[2009年02月03日]
【政经】南水北调今年投资213亿元  
[2009年02月03日]
【海外】俄罗斯去年GDP增长5.6%  
[2009年02月03日]
【金融】芝加哥农产品期货价格下跌  
[2009年02月03日]
【金融】哈萨克斯坦2日发生股灾  
[2009年02月03日]
【政经】温家宝接受英国金融时报专访（全文）  
[2009年02月03日]
【政经】质检总局：不合格味全奶粉未进入大陆市场   
[2009年02月03日]
【海外】罗马尼亚又一任内务部长辞职  
[2009年02月03日]
【海外】津巴布韦霍乱已致3229人死亡  
[2009年02月03日]
【海外】卡扎菲当选非盟轮值主席  
[2009年02月03日]
【政经】中英发表联合声明  
[2009年02月03日]
【海外】阿巴斯说哈马斯取代巴解组织不可接受   
[2009年02月03日]
【海外】法宣布经济振兴方案具体实施计划  
[2009年02月03日]
【海外】伊朗呼吁伊核问题对话机制六国放弃谈判前提  
[2009年02月03日]
【海外】非盟驻索马里维和部队遇袭  
[2009年02月03日]
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