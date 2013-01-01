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即时要闻
【政经】贵阳人禽流感患者脱离危险  
[2009年02月02日]
【政经】新疆禽流感密切接触者全部解除医学观察  
[2009年02月02日]
【金融】2日香港恒指跌417点  
[2009年02月02日]
【政经】北京一住房资金管理分中心原主任因挪用公款被诉  
[2009年02月02日]
【海外】科威特两大投资公司裁员减薪  
[2009年02月02日]
【海外】印度出口额连续三个月下降  
[2009年02月02日]
【政经】澳门第三任行政长官选举管理委员会产生  
[2009年02月02日]
【金融】保监会整顿投连险市场  
[2009年02月02日]
【产业】青岛前湾港“三国五方”项目获批  
[2009年02月02日]
【政经】去年全国财政收入同比增长近两成  
[2009年02月02日]
【金融】2日沪深B股双双上行  
[2009年02月02日]
【政经】陈水扁弊案3日起密集开庭  
[2009年02月02日]
【海外】日企要求政府对日元升值进行干预  
[2009年02月02日]
【产业】国泰港龙航空再次下调燃油附加费  
[2009年02月02日]
【海外】日本新车销量连跌六个月  
[2009年02月02日]
【政经】长三角迎来民工返程潮  
[2009年02月02日]
【政经】2日日经股指下跌120点  
[2009年02月02日]
【金融】台北股市小涨12点  
[2009年02月02日]
【海外】联合国官员巴基斯坦遭绑架  
[2009年02月02日]
【政经】潘基文呼吁推动索马里民族和解  
[2009年02月02日]
【政经】朝鲜将加强中朝友谊  
[2009年02月02日]
【金融】港股跌穿13000点  
[2009年02月02日]
【金融】美股经历惨淡1月  
[2009年02月02日]
【海外】哥反政府武装释放四名人质  
[2009年02月02日]
【海外】美发现胰腺癌生长重要蛋白质  
[2009年02月02日]
【海外】巴西经济急剧减速  
[2009年02月02日]
【海外】韩国1月出口同比降幅创纪录  
[2009年02月02日]
【金融】早盘上证综指收报2000.86点  
[2009年02月02日]
【金融】日经股指早盘微跌  
[2009年02月02日]
【产业】亚太地区航空公司纷纷瘦身  
[2009年02月02日]
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