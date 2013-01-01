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即时要闻
【金融】道琼斯指数1月跌幅历史同期之最  
[2009年02月01日]
【海外】美去年第四季度GDP降3.8%  
[2009年02月01日]
【海外】金正日视察朝鲜军队  
[2009年02月01日]
【政经】中国游客在美遭车祸部分因为旅游公司  
[2009年02月01日]
【政经】上海公布赴美旅游车祸伤亡人员名单  
[2009年02月01日]
【政经】重庆将推七大国企集团整体上市  
[2009年02月01日]
【政经】上海国企高层带头减薪  
[2009年02月01日]
【政经】长乐市政府通报“1·31”火灾情况  
[2009年02月01日]
【政经】习近平将访问拉美五国和马耳他  
[2009年02月01日]
【金融】纽约股市开年不利  
[2009年02月01日]
【产业】日本电器制造业全面亏损  
[2009年02月01日]
【政经】海口地税局龙华分局原局长潜逃后被捕  
[2009年02月01日]
【政经】重庆：民警抓“票贩”遭围攻  
[2009年02月01日]
【产业】专家分析：京二手房有望迎交易高峰  
[2009年02月01日]
【金融】布朗称应警惕金融保护主义  
[2009年02月01日]
【海外】多哥霍乱疫情蔓延致七人死亡  
[2009年02月01日]
【海外】泰反政府示威者结束集会示威活动  
[2009年02月01日]
【政经】全国对口援藏项目重心下移  
[2009年02月01日]
【海外】日本本州岛附近发生5.9级地震  
[2009年02月01日]
【产业】2008年中国天然气产量同比增长12.3%  
[2009年02月01日]
【政经】今年中国财政将严控一般性支出  
[2009年02月01日]
【政经】春节网购升温 方便背后暗藏风险  
[2009年02月01日]
【海外】IMF副总裁预计全球经济今年年底前复苏  
[2009年02月01日]
【金融】广东保费收入突破千亿元  
[2009年02月01日]
【海外】智利北部地区发生两次地震  
[2009年02月01日]
【政经】西班牙国王卡洛斯会见温家宝  
[2009年02月01日]
【海外】反对达沃斯论坛示威者与警方发生冲突  
[2009年02月01日]
【海外】墨西哥南部发生5.3级地震  
[2009年02月01日]
【海外】捷克民众游行反对美在捷建雷达基地  
[2009年02月01日]
【海外】伊纪念伊斯兰革命胜利30周年  
[2009年02月01日]
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