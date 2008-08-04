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即时要闻
【金融】汇丰上半年净利润同比下降29%  
[2008-08-04]
【金融】沪市权重股“全军覆没”  
[2008-08-04]
【海外】普京说俄恐怖威胁“十分严重”   
[2008-08-04]
【金融】韩交所单一股票期货交投强劲  
[2008-08-04]
【政经】财政部原副部长李朋逝世  
[2008-08-04]
【产业】上海金饰品零售价下调  
[2008-08-04]
【政经】打击奥运侵权反盗版工作组成立  
[2008-08-04]
【政经】外交部提醒“奥运”出国安全  
[2008-08-04]
【产业】广州本田7月销量突破3万辆  
[2008-08-04]
【产业】酒泉千万千瓦级风电基地开建  
[2008-08-04]
【政经】北京气象局进入赛事应急响应  
[2008-08-04]
【海外】澳大利亚发行北京奥运纪念币  
[2008-08-04]
【金融】香港恒生指数跌347点  
[2008-08-04]
【政经】输入型通胀成中国物价高涨推手  
[2008-08-04]
【金融】韩股市外资持股比例创8年新低  
[2008-08-04]
【产业】黄金集团中标金矿储量162吨  
[2008-08-04]
【金融】央行将发行新一期60亿元票据  
[2008-08-04]
【产业】江苏民企与淡水河谷签巨额订单  
[2008-08-04]
【海外】韩将向农业部门注资近17亿美元　  
[2008-08-04]
【金融】德盛安联加强对中国业务的承担  
[2008-08-04]
【金融】沪深B股随大盘双双告跌  
[2008-08-04]
【政经】国家公务员局组建基本完成  
[2008-08-04]
【海外】16国拟建禽流感国际监控网  
[2008-08-04]
【金融】人民币对美元连续第五天走低　  
[2008-08-04]
【金融】上证综指周一跌逾2%  
[2008-08-04]
【金融】中银稳健增利债券型基金获准发行  
[2008-08-04]
【海外】韩驻日大使5日重返日本  
[2008-08-04]
【政经】河南栾川铁矿冒顶事故 2人死亡  
[2008-08-04]
【海外】孟加拉选举剔除1200万假身份  
[2008-08-04]
【政经】台湾“中华邮政”正式复名  
[2008-08-04]
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